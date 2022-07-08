Это оставило неопределенными перспективы будущего сотрудничества на форуме, пишет Associated Press.

Дипломаты из стран G-20 во время сегодняшней встречи на Бали не смогли найти общий язык в отношении войны России в Украине и прийти к какому-либо консенсусу, как справиться с ее глобальными последствиями.

Это оставило неопределенными перспективы будущего сотрудничества на форуме, пишет Associated Press.

Агентство отмечает, что несмотря на "эмоциональный призыв к единству и прекращению войны", дипломаты не согласовали итоговое коммюнике, и не сделали традиционное групповое фото, как это делалось в предыдущие годы.

Хоть госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров впервые с начала войны в Украине сидели за одним большим столом переговоров, они демонстративно игнорировали друг друга – говориться в заметке.

По словам одного из западных дипломатов, Лавров по крайней мере дважды покидал заседания: впервые, когда его немецкая коллега Анналена Бербок выступала на открытии заседания, и еще раз незадолго до того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба должен был выступить с видеообращением.

На второй сессии G-20 Блинкен "нацелился" на российскую делегацию, прямо обвинив Москву в блокировании миллионов тонн зерна в украинских портах. Официальные лица США намекнули, что группового коммюнике не будет, как это было в предыдущие годы, когда группа делала совместные заявления по ключевым вопросам, таким как терроризм, транснациональная преступность, климат и экономические вопросы, которые рассматривались как планы глобальных действий.

Пытаясь идти по нейтральному пути, нынешний президент G-20, Индонезия, изложила повестку дня, которая по своей сути не вызывает разногласий и не затрагивает политику. Страна пыталась сохранять нейтралитет в связи с вторжением России, и ее президент Джоко Видодо был осторожен в своих комментариях.

Добавим, что "Большая двадцатка" существует с 1999 года. В ее состав входят: Евросоюз, США, Китай, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Канада, Индия, Австралия, Мексика, Южная Корея, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Южная Африка.

Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что Россию надо исключить из "Большой двадцатки".

Напомним, в ноябре в Индонезии состоится саммит G20. На мероприятие президента Украины Владимира Зеленского пригласил лично президент Индонезии. Зеленский объяснил, от чего будет зависеть участие Украины в саммите.

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