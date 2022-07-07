По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, украинская сторона на площадке G20 будет вести контрпропаганду.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, каким образом Россия может использовать площадку G20, и как на это будет реагировать украинская сторона.

Об этом Подоляк сообщил в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос, какие ожидания украинской стороны от встречи министров иностранных дел стран G20, которое состоится 8 июля, перед саммитом лидеров "Большой двадцатки", запланированным на ноябрь.

По его словам, нужно понимать что такие мероприятия - это всегда определенные площадки для ведения пропаганды.

"Туда приедет Российская Федерация для того, чтобы в своей такой циничной манере рассказать о том, что будто бы они ведут какую-то войну, на территории суверенного государства, они это имели право сделать, то есть зайти к нам таким количеством людей. Не у себя в стране воевать, а именно зайти в Украину. Они расскажут о том, что здесь нацисты какие-то бегают и все такое. То есть, Лавров (министр иностранных дел РФ-УНИАН) это будет использовать именно для нарративов, о которых мы уже слышали 4,5 месяца", - сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что российская сторона хочет использовать международную площадку G20 в своих интересах, потому что она охватывает большое количество стран.

"Русские скрытые по всему миру, с ними уже серьезно никто не общается, но они хотят использовать эту площадку, потому что она широкая. Он гораздо шире чем Европа или "Евроатлантика", там будут еще нейтральные страны. И они (представители РФ - УНИАН) хотят там рассказать о том, что они имели право зайти и убивать украинцев, потому что считают всех украинцев другим типом людей, которых надо уничтожать", - акцентировал Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что украинская сторона на площадке G20 может вести контрпропаганду.

"Чтобы объяснить истинные мотивы Российской Федерации, которая зашла на территорию суверенного Государства Украина и умышленно убивает людей, разрушает гражданскую и транспортную инфраструктуру, а не военные объекты, делает это всеми видами тяжелого вооружения - это крылатые ракеты, авиация, тяжелая артиллерия", - сказал Подоляк.

Он добавил, что, кроме того, украинская сторона может заявить претензии определенным странам Каспийского региона, потому что самолеты вооруженных сил РФ взлетают именно над акваторией Каспия и оттуда атакуют украинскую территорию.

"Заявить определенные претензии к юридическим лицам, таким как Беларусь и другим, с территории которых наносятся удары по Украине. Все это нам нужно для юридической фиксации этих всех фактов. Публично зафиксировать юридическую позицию. Украина, другие страны увидели, что Российская Федерация, нарушая устав ООН - как минимум, нарушая другие юридические документы, нарушая юридическое право, совершает такие вот военные преступления. Это все может быть сказано на площадке в Индонезии, как контрпропаганда", - подчеркнул Подоляк.

Как сообщал УНИАН, саммит G20 состоится в ноябре в Индонезии. На Запад президента Владимира Зеленского пригласил лично президент Индонезии.

"Большая двадцатка" существует с 1999 года. В ее состав входят: Евросоюз, США, Китай, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Канада, Индия, Австралия, Мексика, Южная Корея, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Южная Африка.

Президент США Джо Байден заявил, что Россию надо исключить из "Большой двадцатки".

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