Войной в Украине Россия расшатывает мировой порядок, подчеркнул Подоляк.

По состоянию на сегодня нет никакой возможности оказать дипломатическое влияние на Российскую Федерацию, чтобы та закончила войну в Украине. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"В Пекине с Путиными встречался глава Венгрии господин Орбан, который вышел и сказал, что в принципе он не видит никаких возможностей урегулировать этот конфликт дипломатично. Человек, который постоянно говорил, что нужно садиться за стол переговоров, – даже он увидел у Путина неадекватность, поэтому дипломатических путей здесь не существует вообще", – сказал он в эфире информационного телемарафона.

Также он возложил определенную надежду на третий саммит по украинской Формуле мира со странами Глобального Юга, который состоится на Мальте 28-29 октября. По словам Подоляка, нужно как можно яснее объяснить этим странам, что первоисточником растущей нестабильности и хаоса в мире является Российская Федерация. А с точки зрения среднесрочной стратегии попытка договориться с Россией "приводит к фантастическому хаосу, который мы видим в разных регионах".

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"Чем дальше эта война будет затягиваться, а Украина не согласится отдать что-то Российской Федерации, потому что это будет означать смерть по сути украинской государственности, тогда таких эксцессов, инцидентов, конфликтов, протеста, провокаций будет все больше, и в какой-то момент это окончательно сломает систему глобальных договоренностей, в которых страны Глобального Юга заинтересованы", – добавил он.

Формула мира – последние новости

Мальта приняла запрос Офиса президента Украины на проведение встречи "Формула мира в Украине". Она состоится 28 и 29 октября. 13 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начала готовить договоры для гарантий безопасности от союзников.

Отметим, что 5-6 августа в Саудовской Аравии состоялась встреча дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств более 40 стран мира. На ней обсуждались шаги, необходимые для прекращения войны в Украине.

8 августа в Офисе президента опубликовали документ, в котором представлена философия Формулы мира Зеленского. На 8 страницах изложены основные пункты Формулы мира и предоставлено краткое изложение позиции Украины по различным вопросам.

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