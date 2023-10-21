В нынешнем виде РФ может заниматься лишь агрессией на внешних рынках.

Россия должна потерпеть значительные тактические поражения в войне с Украиной, потому что в противном случае цивилизованный мир для поддержания хотя бы какой-то безопасности на планете будет тратить существенно больше ресурсов, чем сегодня. Об этом в эфире информационного телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Или Россия, потерпев несколько тактических существенных поражений на фронтах в Украине, после этого идет на внутреннюю самоизоляцию и на внутренние процессы трансформационного типа, или Россия сломает международные сообщества, тогда мы будем тратить гораздо больше денег, чтобы построить хотя бы призрачный контур безопасности", - отметил он.

По его словам, в сегодняшнем виде Россия не может инвестировать ни во что, кроме агрессии на внешних рынках, нет разницы, как эта агрессия будет себя проявлять.

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"Россия может существовать, пока у нее есть ресурс для внешней экспансии. Безусловно, это является определенным признаком, что Третья мировая война уже идет. Принципиальный вопрос таков - либо есть правила, ограничивающие возможность страны неадекватно себя вести на внешних рынках, либо этих правил нет. Россия хочет сломать окончательно эти правила, и она ведет войну против правил, не столько за территории", - сказал он.

Также Подоляк отметил, что на сегодня международные институты не выполняют свои функции, потому что имеют значительное российское влияние.

"Россия свои аппетиты не убавляет, она хочет доминировать не только на постсоветском пространстве, она хочет доказать сегодня за счет войны в Украине, что ее нужно продолжать бояться и надо продолжать отдавать определенные суверенитеты, в том числе общеевропейские, чтобы Россия могла доминировать в Европе как таковой", - добавил он.

Заявление Байдена о действиях Путина и ХАМАСа

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден в своем обращении к американской нации сравнил действия российского диктатора Владимира Путина против Украины с агрессией боевиков ХАМАС в отношении Израиля.

Заявление американского лидера прокомментировал спикер Путина Дмитрий Песков, который заявил, что тон Байдена в отношении Путина и РФ "неприемлем".

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