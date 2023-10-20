Страна согласилась организовать обсуждение по запросу ОП.

Мальта приняла запрос Офиса президента Украины на проведение встречи "Формула мира в Украине". Мероприятие состоится 28 и 29 октября.

Об этом пишет Times of Malta со ссылкой на Министерство иностранных и европейских дел страны.

"Министерству иностранных и европейских дел было легко сказать "да", — отметили в министерстве.

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Отмечается, что Мальта поддерживает Украину на пути к миру, занимая принципиальную позицию на различных многосторонних форумах, а также оказывая гуманитарную помощь.

"Проведение на следующей неделе переговоров по формуле мира на Мальте является наиболее конкретной поддержкой, которую такая страна, как Мальта, может оказать для того, чтобы Украина оставалась высоко на международной повестке дня", - сказал министр иностранных дел Ян Борг.

Переговоры на Мальте продолжатся работой, которая уже состоялась в Копенгагене и в Джидде летом этого года. Борг заявил, что его министерство будет оставаться преданным дипломатическим контактам в поддержку усилий Украины по достижению мира в пределах ее международно признанных границ.

Министр также отметил, что будет работать для обеспечения как можно более широкой международной поддержки мирной формулы президента Владимира Зеленского, представленной G20 15 ноября 2022 года. МИД Мальты надеется, что переговоры будут усиливать импульс для создания большей и более широкой поддержки мирных усилий.

"Формула мира" - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, 13 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала готовить договоры для гарантий безопасности от союзников.

5-6 августа в Саудовской Аравии прошла встреча дипломатических советников из национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств более 40 стран мира.

8 августа в офисе президента опубликовали документ, в котором представлена философия Формулы мира. На 8 страницах изложены основные пункты Формулы мира и предоставлено краткое изложение позиции Украины по тому или иному вопросу.

12 августа Ермак провел пятую встречу с представителями иностранных дипломатических учреждений по реализации формулы мира Владимира Зеленского, дипломаты 15 стран присоединились к дискуссии впервые.

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