Членство представляет собой долгосрочную безопасность, которую хочет Киев и которая была обещана 15 лет назад.

Когда президент Украины Владимир Зеленский отправится на ежегодный саммит НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля, Украина продолжит бороться с армией России уже 503 дня. Пока украинские войска продолжат отражать безжалостное вторжение и пытаться отвоевать оккупированные территории на юге и востоке страны, Зеленский попробует получить место за столом НАТО.

Для Зеленского и его правительства альянс во главе с США представляет собой долгосрочный мир и безопасность. Статья 5 договора НАТО — это железный пункт о взаимной обороне, подкрепленный американским, британским и французским ядерным оружием. Но цель Киева выходит за рамки обороны. Через членство в НАТО Украина получит недвусмысленный билет на "запад". перерыв от многовекового подчинения Москве и безопасность, необходимую для ее восстановления и экономического возрождения.

Тем не менее, Украина ставит ряд вопросов перед 31 членом НАТО. Эти вопросы касаются самой сути цели альянса: от того, насколько его члены готовы вести войну против России, до того, является ли статья НАТО о взаимной обороне одеялом безопасности, которое нужно накинуть на государства, или знаком отличия, который нужно заслужить.

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"Во что я верю, так это в то, что Украина станет членом этого альянса и что ее законное место - в НАТО. Решать, когда придет время, должны союзники. По сравнению с 2008 годом Украина сейчас гораздо ближе к НАТО. Конечно же, на столе находятся разные идеи, разные предложения, как это всегда бывает при обсуждении важных вопросов. Я абсолютно уверен, что мы закончим чем-то, что объединит союзников и пошлет четкий сигнал", - заявил FT генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Полномасштабное вторжение России в Украину унесло жизни сотен тысяч украинцев, а еще более 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома, что является яркой демонстрацией готовности президента Владимира Путина применить силу для достижения милитаристских амбиций.

Теперь, после более чем 17 месяцев войны, в ходе которой союзники по НАТО предоставили Украине военную и финансовую поддержку на сумму более 160 миллиардов долларов, западные столицы пытаются решить гораздо более важный вопрос. Дав Украине средства, чтобы остановить завоевание России, готовы ли они теперь обещать, что, если это произойдет снова, их войска тоже будут сражаться и умирать? А если нет, то, что они могли бы предложить вместо этого?

"Единственная задача в Вильнюсе, с которой согласны все союзники, заключается в том, что мы оставили серые зоны на карте 15 лет назад, чем воспользовался Путин, и теперь нам нужно убедиться, что серых зон больше нет. Речь идет о том, чтобы сделать максимально ясным, где проходят границы", - говорит один высокопоставленный дипломат НАТО

Расставить точки над i

Обновление формулировок по Украине, согласованных в Бухаресте, — самая сложная задача НАТО на этой неделе. Хотя ни один член альянса не верит, что Киев может присоединиться к нему во время войны, дискуссии о том, повышать ли его статус и как это сделать, ведутся интенсивно и эмоционально.

Немногие официальные лица готовы раскрыть, какую формулировку предложило или приняло бы их правительство, настолько деликатны вероятные предложения по итогам саммита. Такие, как американцы и немцы, которые более категорически против любых формулировок, подразумевающих немедленные обязательства по Статье 5, хотят убедиться, что Украина присоединиться, когда сможет провести необходимые реформы.

Другие изменили свою прежнюю позицию. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в мае, что Украине нужно дать "путь к членству в НАТО". Вмешательство Макрона, четыре года назад заявившего о своей уверенности в том, что мозг НАТО "умер", имело решающее значение для тех, кто выступает за более амбициозные формулировки в Вильнюсе.

"Конечно, украинцы хотят видеть где-то там слово "приглашение", — говорит один европейский чиновник, участвовавший в переговорах. "Но это не будет безоговорочным; вместо этого будут найдены какие-то слова, которые не позволяют ему быть автоматическим".

Признав, что приглашение в члены не получит одобрения США и Германии, на закрытой встрече министров иностранных дел НАТО в мае Столтенберг предложил альтернативный вариант. Он предложил избавить Украину от официального Плана действий по членству.

По словам представителей НАТО, это должно ускорить процесс. Но он не стал бы срезать углы по вопросам, не подлежащим обсуждению, включая реформы по борьбе с коррупцией, использование современного оружия стандарта НАТО, совместимого с армиями союзников, и структур для защиты секретной разведывательной информации альянса.

"Если План действий по членству больше не является путем к членству в НАТО, не может быть и так называемого короткого пути", — добавляет европейский чиновник. "Предварительные условия все еще должны быть выполнены".

Сколько времени это может занять, зависит от того, кого спрашивают. Например, в Польше говорят, что Украина уже выполняет некоторые из этих предварительных условий.

Израильская модель

Украина имеет реалистичные ожидания относительно того, что произойдет на этой неделе.

"Членство не обсуждается, и менять повестку дня слишком поздно", — говорит советник министерства обороны Украины. "Турция и Венгрия даже выступили против вступления Швеции в альянс. Ничего по Украине добиться не удастся".

Но лидеры НАТО понимают, что сигнал будет отправлен, если Зеленский покинет Вильнюс с пустыми руками. У них есть план: формализовать обязательства по безопасности.

НАТО изо всех сил старается подчеркнуть, что предлагаемые гарантии безопасности полностью отделены от вопроса о членстве в альянсе. Хотя официальные обещания еще не согласованы и не обнародованы, официальные лица, участвующие в обсуждениях, сообщили, что они сосредоточатся на кодификации существующих военных поставок и дадут четкое обещание, что они будут продолжаться. Плюс будут гарантии по обучению украинских военнослужащих, обмен разведданными и помощь в реформах оборонной политики. Также, вероятно, будет принята своего рода многосторонняя декларация с отдельными обязательствами стран.

НАТО также повысит статус существующей комиссии Украина-НАТО до уровня совета. Это дает Киеву равное место за столом переговоров с членами НАТО и позволяет созывать встречи для "кризисных консультаций". Сторонники говорят, что эти меры не только помогут защитить Украину в краткосрочной перспективе, но и повысить долгосрочную безопасность, а также лучше подготовят страну к членству в НАТО.

Но скептики, такие как премьер-министр Эстонии Кая Каллас, предупреждают, что они "размывают картину" и отвлекают от членства в НАТО. Некоторые официальные лица представили эти обязательства как "израильскую модель". В настоящее время США обязуются обеспечить "качественное военное превосходство" Израиля на Ближнем Востоке и подписывают меморандумы о взаимопонимании каждые 10 лет. Чиновники предполагают, что Украина могла бы иметь нечто подобное, поставив оборону страны в основу.

Старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям Бен Таллис говорит, что такие обязательства имеют дополнительную выгоду для США.

"США по-прежнему блокируют членство Украины и блокируют по не совсем несправедливым, хотя и зашоренным причинам: они хотят, чтобы европейцы больше заботились о своей обороне, а не просто добавили еще одну европейскую страну, которая от них зависит", — отметил Таллис.

Но некоторые страны нервничают по поводу потенциальной цены обязательств, связывающих десятки миллиардов средств налогоплательщиков в период растущего инфляционного и бюджетного давления.

Выбор для членов НАТО, добавляет чиновник, таков: "либо модель Израиля, которая предполагает, что они Украина сможет защитить себя, что дорого с точки зрения инвестиций, либо модель НАТО, когда мы защищаем их, если они в этом нуждаются , что дорого с точки зрения ответственности, которую мы берем на себя".

Слишком много сомнений

Сухопутные войска России, возможно, потерпели поражение на Украине: по оценкам западной разведки, с февраля прошлого года было убито или ранено более 200 тысяч солдат, но вооруженные силы страны остаются мощной силой. И они извлекают бесценные уроки современной войны на полях сражений Украины.

Самые ярые сторонники Украины, особенно в Восточной Европе, говорят, что этот страх должен только заставить НАТО действовать быстрее. Только с Украиной в НАТО и вооруженной до зубов Европа может спать спокойно.

"Слишком много колебаний, и многие из них проходят через Берлин. То, что мы наблюдаем, — это интересная историческая забывчивость, особенно со стороны Германии, учитывая, что они полагались на НАТО и американцев, чтобы защититься, когда перестраивались после Второй мировой войны в государство, которое мы видим сегодня. Они не осознают реальную цену европейской безопасности. Краткосрочная экономия не реальна, если она сопряжена с долгосрочной ненадежностью. Они должны рассматривать это как инвестиции, а не затраты", - говорит Таллис.

Саммит НАТО в Вильнюсе - главные новости

В сентябре 2022 года Украина официально подала заявку на ускоренное членство в Североатлантическом альянсе.

11-12 июля 2023 года в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Официальный Киев рассчитывает получить конкретное решение относительно присоединения к Альянсу. США и Германия выступают против членста Украины.

В то же время опрос свидетельствует, что 89% украинцев хотят, чтобы Украина стала членом НАТО.

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