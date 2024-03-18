По словам Андрея Юсова, после выборов мобилизация в России может усилиться.

Выборы президента в России показали миру, что Путин не может удержать ситуацию в своей стране, заявил в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

"Слова человека, похожего на Путина, не имеют никакого значения. Весь мир увидел, что Путин уже не тот. Те события, которые разворачиваются в Белгородской и Курской областях, кибератаки по РФ, инциденты на объектах военной, экономической инфраструктуры, показали, что диктатор не способен в важный для себя период держать ситуацию под контролем. Это был важный сигнал и для Китая и стран Глобального Юга, которые очень внимательно наблюдают за ситуацией, они поняли, что диктатор не может удержать ситуацию в своей стране", - сказал Юсов.

Он также добавил, что мобилизационные мероприятия в РФ не останавливались. А после "выборов", она может усилиться и нести "более открытый характер". Кроме того, Юсов прокомментировал события на избирательных участках, где россияне поджигали кабинки и заливали зеленкой урны для голосования.

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"На России остается большое количество людей, которые готовы сопротивляться режиму и делают это разными способами. Кто-то может сжечь избирательную кабинку, а кто-то с оружием в руках, как российские добровольцы РДК, "Свободы России", Сибирского легиона готовы освобождать собственную Родину от режима Путина, что они сейчас успешно и делают", - говорит Юсов.

Выборы Путина в России: что надо знать

Накануне в РФ закончилось трехдневное голосование за президента страны. По данным экзит-полов, действующий глава Кремля "набирает" 87% голосов.

С победой Путина поздравили друзья Кремля - Северная Корея, Иран, Венесуэла, Китай и Узбекистан. Впрочем, официально ЦИК еще не закончила подсчет голосов.

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