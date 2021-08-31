На данный момент представлений о кадровых изменениях в правительстве в парламент еще не поступало, сказал он.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков относительно возможных кадровых изменений в правительстве отмечает, что деятельность нескольких министерств вызывает дискуссии.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос УНИАН, стоит ли ожидать кадровых изменений в правительстве уже на первых неделях новой сессии, и каких министров это может касаться.

"Я их (инициативы по кадровым изменениям - УНИАН) держать точно не буду. Как только дадут, будем рассматривать. Пока предложений не было, премьер-министр ничего не подавал, собственных заявлений министры не писали. Но все может быть", - сказал Разумков.

На уточнение, о каких все же может идти речь министерствах, он лишь отметил: "Есть несколько министерств, деятельность которых вызывает сегодня дискуссии не только в стенах Верховной Рады, не только у народных депутатах, я думаю, и у общества".

Возможные кадровые перестановки в Кабмине

24 августа первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что не исключает кадровых изменений в правительстве осенью. "Кадровые изменения (осенью - УНИАН) - будем смотреть, как будет складываться ситуация. Где-то, возможно, министры сами будут просить об отставке. Где-то, возможно, будут представления какие-то со стороны президента или с нашей стороны. И будем смотреть, мы готовы оперативно реагировать на все кадровые моменты", - отметил Корниенко.

В свою очередь, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прогнозирует, что конкретика относительно кадровых изменений в правительстве появится во второй половине сентября.

Она напомнила, что с 7-го сентября парламент возвращается к работе в пленарном режиме, и будет возможность обсудить эти вопросы на уровне профильных комитетов, если есть замечания к кому-то из министров, а также обсудить эти вопросы внутри фракции.

Автор: Таня Поляковская