Пока нет ни одного заявления об отставке кого-то из министров, отметили замглавы фракции "Слуги народа".

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прогнозирует, что конкретика относительно кадровых изменений в правительстве появится во второй половине сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, что сентябрь все расставит на свои места. И очевидно, что действительно будут определенные кадровые изменения. Я не хочу говорить о фамилиях, потому что сейчас нет ни одного заявления, поданного об отставке, имеется в виду об увольнении по собственному желанию, не начались еще консультации внутри фракции", – отметила Кравчук.

Читайте такжеЗеленский заговорил о грядущих отставках в КабминеОна подчеркнула, что с 7-го сентября парламент возвращается к работе в пленарном режиме, и будет возможность обсудить эти вопросы на уровне профильных комитетов, если есть замечания к кому-то из министров, а также обсудить эти вопросы внутри фракции.

"Сразу за вопросом увольнения министра должно через несколько дней идти назначение нового главы этого ведомства... Есть определенный процесс, более вероятно, что во второй половине сентября может быть какая-то определенная конкретика", – сказала депутат.

Напомним, 24 августа первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что не исключает кадровых изменений в правительстве осенью.

По его словам, возможно, некоторые министры сами будут просить об отставке.

Автор: Таня Поляковская