Скандал с детьми "низкого качества": Разумков не получал обращений об увольнении Третьяковой

Публичные высказывания Галины Третьяковой о злоупотреблениях граждан при получении социальных льгот вызвали серьезный резонанс в обществе.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не получал обращений по поводу увольнения Галины Третьяковой с должности председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос, насколько для него лично и для фракции "Слуга народа" достаточно извинений Третьяковой, которые прозвучали в ее сегодняшнем выступлении в сессионном зале, Разумков отметил, что "устал" повторять депутатам, чтобы они во время своих выступлений, во время общения с журналистами и просто с гражданами взвешенно подходили к своим словам.

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"Относительно тех высказываний, которые прозвучали (слова Третьяковой о "детях очень низкого качества"- УНИАН), - я точно их не поддерживаю. Думаю, что, как и многие другие. Если мы говорим о позиции Третьяковой, - Галина Николаевна много правильных вещей делает. И сейчас, в том числе, в комитете. Но делить людей в украинском обществе на тех или иных, я думаю, что, мягко говоря, не стоит", - сказал председатель ВР.

Он добавил, что Третьякова уже неоднократно извинялась за свои слова.

На вопрос журналиста о том, что после сексуального скандала депутат от «СН» Богдан Яременко покинул должность председателя комитета по вопросам внешней политики, так планируется ли обсуждение вопроса, что Третьякова теперь также не может возглавлять парламентский комитет, Разумков сообщил, что к нему никто из такими инициативами не обращался.

"По состоянию на сегодняшний день ко мне не обращались, скажем так, в письменном формате кто-либо из депутатских фракций и групп... Согласно Регламенту Верховной Рады, или фракция может попытаться отозвать с той или иной должности председателя комитета или депутат по собственной инициативе", - отметил спикер.

Он добавил, что окончательное решение об увольнении депутата с должности председателя комитета принимается на заседании ВР.

"По состоянию на сегодняшний день, если не ошибаюсь, таких инициатив ни от Галины Николаевны, ни от фракции" Слуга народа "не поступало", - подытожил Разумков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июня, на заседании парламента депутат от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам социальной и защиты прав ветеранов Третьякова извинилась за свои слова относительно "детей очень низкого качества". Также депутат назвала в парламенте своих "врагов" и заявила, что против нее ведется "проплаченная кампания".

Как известно, недавно в украинском обществе и в социальных сетях обсуждались публичные высказывания Третьяковой о злоупотреблениях граждан при получении социальных льгот. По словам депутата, эти льготы "развращают человека в нравственном смысле".

Говоря о выплатах за рождение детей, она отметила: "Когда рождение ребенка происходит не для того, чтобы дать ребенку образование, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, я скажу так жестко, мы получим детей очень низкого качества, и это приводит к тому, что они садятся на публичные средства".

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