Предполагается, что принятие такого закона ускорит "десоветизацию и дерусификацию страны".

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" относительно деколонизации топонимии и упорядочения использования географических названий в населенных пунктах Украины (№7253).

За такое решение проголосовали 253 народных депутата.

Согласно законопроекту, запрещается присваивать географическим объектам названия, которые, увековечивают, пропагандируют либо символизируют государство-оккупанта или ее достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, ее деятелей, которые совершали военную агрессию против Украины и других суверенных стран, государственную тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием оппозиции (оппозиционных деятелей), диссидентов и других лиц за критику тоталитарного советского и тоталитарного российского режима, в том числе и граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины или временно находились на территории государства-оккупанта и стали жертвами преследования со стороны российских репрессивных органов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что за годы независимости Украины "произошло большое общественное переосмысление тоталитарного коммунистического наследия, которое досталось нам от советского прошлого, и началось широкомасштабное возрождение украинской исторической памяти, идентичности и культуры, очищение нашего общественного пространства от навязанных в течение многих десятилетий чуждых идеологем, внедрение европейских ценностей и цивилизованного общественного развития".

Предполагается, что принятие такого закона обеспечит уменьшение влияния Российской Федерации на внутреннюю политику нашего государства и мировоззрение граждан, создаст предпосылки для предотвращения агитационно-пропагандистской деятельности враждебно настроенных к Украине лиц, ускорит десоветизацию и дерусификацию страны, поспособствует укреплению духа и морали украинской нации".

Напомним, что с 24 февраля 2022 года в Украине идет полномасштабная российская военная агрессия. Не удивительно, что в украинском обществе растет ненависть ко всему, что связано со страной-оккупантом. Сейчас чиновники активно готовятся изменить названия улиц, связанные с Россией и Советским Союзом. Под санкции попадут, например, Пушкинская, Льва Толстого, Московская или Псковская. А из школьных учебников исчезнут классики русской литературы и иностранцы, которые в свое время восхваляли советский режим.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре изменили названия более чем трех десятков улиц и переулков, которые были связаны с Россией. А в Киеве переименовали сразу три железнодорожные станции.

Отметим, более 80% украинцев заявили о недопустимости любых территориальных уступок ради достижения мира.

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