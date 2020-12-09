В партии "За майбутнє" отметили, что избрание председателя облсовета происходило с нарушением тайны голосования и с фактической фальсификацией бюллетеней.

Депутаты Киевского областного совета от фракций "За майбутнє" и "Европейская солидарность" отказались получать депутатские удостоверения, поскольку они подписаны "нелегитимным председателем облсовета Александром Скляровым".

Об этом говорится в заявлении Киевской областной ячейки партии "За майбутнє" на странице в Facebook.

Читайте такжеВ "За майбутнє" прокомментировали кулуарное назначение главы Киевского облсовета от "Слуги народа""В связи с тем, что было подано исковое заявление о признании незаконными выборов председателя областного совета, мы отказываемся получить депутатские удостоверения, подписанные нелегитимным Александром Скляровым. В исковом заявлении говорится о том, что во время избрания председателя Рады состоялось два уголовных нарушения регламента и законодательства Украины", - отмечается в сообщении.

В партии "За майбутнє" отметили, что избрание председателя облсовета происходило с нарушением тайны голосования и с фактической фальсификацией бюллетеней.

"Во-первых, нарушен принцип тайного голосования, предусмотренный регламентом и ч. 1 ст. 55 ЗУ "О местном самоуправлении в Украине". Во-вторых, были грубо нарушены положения регламента (п.12. ст. 25) о бюллетене, в котором четко указано, что в него включаются все выдвинутые кандидатуры. А нашего кандидата не включили", - говорится в заявлении.

Депутаты требуют "признать противоправным и отменить решение Киевского областного совета относительно избрания его председателя и назначить повторную процедуру избрания".

В партии напоминают, во время голосования за кандидатуру председателя Киевского областного совета Ярослав Москаленко из фракции "За майбутнє" набрал 42 голоса поддержки при необходимых 43-х. А когда должно было состояться повторное голосование, депутаты от фракций "Слуга народа", ОПЗЖ и "Батькивщина" покинули зал заседаний. Затем руководство этих трех фракций не сообщило представителям других партий и провело тайное заседание. На нем они приняли единоличное решение о продлении сессии 27 ноября, где председателем облсовета был избран Александр Скляров из партии "Слуга народа". В то же время во время голосования кандидатуру Ярослава Москаленко не включили в бюллетень. Депутаты фракции "За майбутнє" и "Европейской солидарности" в знак несогласия покинули зал заседаний. Окончательное решение примет суд.

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Автор: УНИАН