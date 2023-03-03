27 февраля 2023 года председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что уходит в отставку.

Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин, объявивший о своей отставке, получил должность внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в указе президента №127/2023.

"Назначить Камышина Александра Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в документе от 3 марта.

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Отставка главы "Укрзализницы"

27 февраля 2023 года председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил о том, что уходит в отставку.

Камышин заявил, что принял решение об оставке, так как должен возглавить офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе. Новая должность Камышина будет называться - глава офиса "Укрзализныци" по евроинтеграции.

28 февраля 2023 года стало известно о том, что исполнять обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" будет член правления АО УЗ Евгений Лященко, который отвечает в компании за кадровые и финансовые вопросы.

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