Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин, объявивший о своей отставке, получил должность внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом говорится в указе президента №127/2023.
"Назначить Камышина Александра Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в документе от 3 марта.
Отставка главы "Укрзализницы"
27 февраля 2023 года председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил о том, что уходит в отставку.
Камышин заявил, что принял решение об оставке, так как должен возглавить офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе. Новая должность Камышина будет называться - глава офиса "Укрзализныци" по евроинтеграции.
28 февраля 2023 года стало известно о том, что исполнять обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" будет член правления АО УЗ Евгений Лященко, который отвечает в компании за кадровые и финансовые вопросы.