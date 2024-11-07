Премьер-министр подчеркнул, что Украина имеет тесные связи с Конгрессом США.

Результаты выборов Соединенных Штатов Америки дают оптимизм в части продолжения поддержки со стороны США. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль Украины на Киевском международном экономическом форуме.

"Мы можем иметь сдержанный оптимизм относительно развития событий и довольно четких действий со стороны нашего ключевого партнера Соединенных Штатов Америки. Мы, конечно же, понимаем, что главная ценность США - это защита демократии, защита демократических ценностей, и она неизменна, независимо от выборов. И я уверен лично в том, что и новоизбранный президент США Дональд Трамп и Конгресс, так же как и общество, будут продолжать поддержку Украины. Более того, думаю, что мы увидим довольно четкие и быстрые шаги со стороны нашего партнера. Ожидаем этого", - сказал он.

По его словам, Украина имеет тесные связи с Конгрессом США. Он подчеркнул, что в большинстве сейчас в Конгресс США зашли все те сенаторы и конгрессмены, которые чрезвычайно поддерживают Украину.

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"Поэтому после этих выборов мы имеем оптимизм и надежду на то, что наше сотрудничество не просто оживится, но и усилится", - добавил Шмыгаль.

Выборы в США 2024 - победа Трампа

5 ноября в США состоялись президентские выборы. Победу на них одержал республиканец Дональд Трамп, который ранее обещал закончить войну в Украине за 24 часа.

Также сообщалось, что у Трампа пока нет конкретного плана по завершению войны, однако один из вариантов, который опубликовало издание The Wall Street Journal, предусматривает отказ Украины от членства в НАТО на 20 лет и замораживание линии фронта. В обмен на это США продолжат поставлять Украине достаточное количество оружия для противостояния возможному повторному нападению России.

В то же время обозреватель CNN сообщил, что Украина столкнется с жестокой реальностью после победы Трампа. По его словам, Трамп непостоянен и непредсказуем, особенно в таких сложных вопросах, как внешние войны.

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