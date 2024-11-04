Летом темпы мобилизации достигали примерно 20 тысяч человек в месяц, но в сентябре произошла "большая просадка", сказал депутат.

Если война продлится еще два-три года, нужно будет мобилизовать по 150 тысяч человек в год. Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко в эфире Новости.LIVE.

По его словам, Офис президента сейчас разрабатывает внутренний "план победы". К продолжению полномасштабной войны надо подготовиться, в том числе и с точки зрения процессов мобилизации.

"Если прогнозировать, что война будет продолжаться еще 2-3 года, то нам надо мобилизовать по 150 тысяч в год", - сказал Горбенко.

Он отметил, что летом темпы мобилизации достигали примерно 20 тысяч человек в месяц, но в сентябре произошла "большая просадка". Впрочем, Горбенко отметил, что стоит анализировать качество мобилизованных.

Мобилизация в Украине - актуальное

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина планирует мобилизовать дополнительно 160 тысяч граждан: "Это даст возможность укомплектовать части до 85%".

По его словам, всего в состав Сил обороны Украины уже было призвано 1 миллион 50 тысяч человек.

В то же время народный депутат Соломия Бобровская прокомментировала распространенную информацию о необходимости мобилизовать в украинскую армию 500 тыс человек, отметив, что такая цифра в планах ни на этот год, ни на следующий не фигурирует.

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