В случае экстрадиции Шария в Украину от него можно будет многое узнать о сети агентов, с которой он работал, считает юрист.

Литва и Украина открыли уголовные производства против Анатолия Шария - об уклонении от уплаты налогов и коллаборационизме.

Об этом в эфире телемарафона FREEДОМ сообщил российский юрист Марк Фейгин.

По словам Фейгина, после затянувшейся проверки его заявления о неуплате Шарием налогов в Литве, было открыто уголовное производство. Следствие выясняет происхождение средств, за которые Шарий приобрел виллу в Испании стоимостью 670 тысяч евро.

"Это дело возбуждено по моему заявлению, оно давно уже это заявление. Его проверяли в налоговой. Он ничего не платил в Литве, хотя был резидентом Литвы. Это главное. Пока ему еще не предъявлено обвинение", - сказал юрист.

Во время судебного заседания по другому делу Шарий сам признал, что вывел эти деньги с российского счета. По его утверждениям, это были выплаты от Google - доход от монетизации его контента на YouTube.

"Он обязан был декларировать эти деньги, заплатить с них налоги. Поскольку эти деньги являются доходом. Он сам идиот это подтвердил в гражданском суде. Это гражданский суд, где он подал иск, уже 4 года длится. Он процессуально попался. Суд обязал его дать показания в суде литовском. Он в Литву не хочет ехать, потому что понимает, что Литва его выдаст Украине. Дал по Skype это интервью, там все, чем он занимался. … Он сам подтверждает, что был счет в "Райффайзене" в России. Получил деньги от физлиц (он утверждает, что нет) и перевел эти средства в Испанию. Почему не задекларировал эти средства в Литве? Откуда? О происхождении этих денег он утверждает, что от Google. На дураков рассчитывает, потому что Google переводит деньги только по месту резиденции, где ты зарегистрировал свой аккаунт. Если он их получил в России, значит представил какой-то документ, что резидент в России. … Более того, в РФ можно получать средства напрямую или через систему "Рапида". Но он-то эти средства получил не от Google напрямую, и не через "Рапида". Известно, что он их получил от двух физлиц. Эти документы есть в украинском следствии", - говорит Фейгин.

По словам юриста, эта информации станет предметом уголовного дела. Вероятно, Шарию предложат явиться дать показания в Литве. И это он уже не сможет сделать по видеоконференцсвязи.

Кроме того, Фейгин сообщил, что против Шария открылие еще одно уголовное производство в Украине - о коллаборационизме.

"Это случилось недавно", - заявил Фейгин.

По мнению Фейгина, в случае экстрадиции Шария в Украину от него можно будет многое узнать о сети агентов, с которой он работал. Известно, что он занимался сбором личных данных украинских военнослужащих (номера телефонов, военные части, возможно, место попадания в плен), что также заинтересует украинских следователей.

"Сетка, которую они формировали в "Партии Шария" была использована российскими спецслужбами для корректировки огня, других вещей. Его активисты, безусловно, находятся с ним на связи, они могут быть раскрыты. Он занимался сбором данных о попавших в плен военнослужащих ВСУ, выкладывал видео от кураторов с военнопленными на своем канале. Следствию будет интересно узнать, какие данные он собрал, кому передавал", - добавил Фейгин.

Напомним, в 2012 году пророссийский блогер Анатолий Шарий был объявлен во всеукраинский розыск. Тогда он покинул Украину и попросил убежища в Литве. Находясь в статусе беженца в Литве, он переехал в Испанию, откуда продолжал вести свой русскоязычный блог и руководил работой созданной в 2019 году "Партии Шария".

В том же 2019 году Шарий, по данным "Слидство.Инфо", стал владельцем дома площадью 230 квадратных метров на берегу моря в городке Рода-де-Бара в Каталонии, Испания. Его стоимость составляет около миллиона евро.

В начале 2021 года СБУ объявила ему о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

4 мая Шария задержали в Испании. 5 мая испанские СМИ сообщили, что суд отпустил его под подписку о невыезде.

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