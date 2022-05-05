У него забрали документы и запретили выезжать из Испании до того, как Украина подаст документы на его экстрадицию.

Суд в Испании отпустил пророссийского блогера Анатолия Шария под подписку о невыезде.

Как сообщает издание El Pais, у него забрали документы и запретили выезжать из Испании до того, как Украина подаст документы на его экстрадицию.

В частности, у Шария изъяли паспорт и обязали его дважды в месяц (1 и 15 числа) являться в ближайший к его дому суд.

Отмечается, что ограничения будут отменены, если в течение месяца Украина не подаст запрос на экстрадицию.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Анатолия Шария задержали в Испании. Испанские полицейские сообщают, что "он будет привлечен к ответственности". Испания и Украина имеют соглашение о сотрудничестве в борьбе с международной преступностью.

В начале 2021 года СБУ объявила пророссийскому блогеру Шарию, который живет в Испании, о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В августе 2021 года СНБО ввел санкции против супругов Ольги и Анатолия Шария и тещи блогера Аллы Бондаренко.

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