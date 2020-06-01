Зеленский: День защиты детей - это не только 1 июня, это должен быть каждый день нашей жизни

Президент заявил, что чужих детей не бывает, и выразил убеждение, что фундаментальным правом каждого ребенка является «право на счастливое детство».

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что День защиты детей - это не только 1 июня, это должен быть каждый день нашей жизни.

Об этом он написал в Facebook.

«Ты - самый талантливый!», «Ты самая умная и самая красивая!», «Ты все сможешь!», «Ты - моя гордость!». Я уверен, что эти слова для любого ребенка гораздо важнее традиционных «Сделал ты «домашку?», «Перехочешь» и «Надень шапку». Мы часто говорим: «Дети - это наше будущее». Но достаточно ли мы, взрослые, делаем для нашего будущего?» - спросил Зеленский.

Президент убежден, что фундаментальным правом каждого ребенка, которое необходимо обеспечивать и защищать, является «право на счастливое детство». «Ведь это - не только о детском образовании и здоровье, безопасности и развитии, досуге и отдыхе. Это и радостные детские глаза. Это детская улыбка. Это приятные воспоминания о лучшем периоде жизни», - добавил он.

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Также глава государства призвал украинцев быть для наших детей «супергероями». «И для этого не обязательно требуется умение летать или проходить сквозь стены. Нашей суперсилой могут быть порядочность и честность, уважение и толерантность, добрые слова и хорошие дела. Находите как можно больше времени для детей. Осуществляйте их мечты. Иногда это так просто. Выслушайте их. Иногда это так нужно. Просто крепко обнимите их и скажите: «Я тебя люблю». Иногда это самое важное», - подчеркнул президент.

Он отметил, что сегодня, к сожалению, есть много детей, лишенных родительской опеки, детей с особыми образовательными потребностями. По его словам, государство должно быть для них источником заботы и опеки, защитником и благодетелем.

«В этот день я хочу отдельно поблагодарить всех, кто работает с детьми. Это педагоги и социальные работники, детские врачи, правозащитники и психологи, благотворители и меценаты, детские художники, писатели, музыканты, аниматоры и многие другие. Я уверен, что День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни. И давайте помнить, что чужих детей не бывает», - резюмировал президент.

*** Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Был основан решением сессии Совета Международной демократической федерации женщин, которая состоялась в ноябре 1949 года в Париже. Впервые Международный день защиты детей отмечался в 1950 году в 51 стране мира. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

В Украине отмечается ежегодно с 1 июня 1998 года.

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