Главная цель праздника – защитить детей от насилия, голода, невозможности получить образование и других бед.

Сегодня, 1 июня, отмечают Международный день защиты детей - в Украине празднику исполняется уже 22 года. А во всем мире его отмечают уже 61 год с одной целью - защитить малышей планеты от насилия, голода, невозможности получения образования, медобслуживания и других бед.

Дети составляют примерно 20-25% населения в каждой стране.

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В Украине этот день не является выходным, но для детей всегда выглядит особенно празднично: это веселые мероприятия, концерты, мороженое, первый день лета и начало летних каникул. Впрочем, развлекательного подтекста в празднике мало.

День защиты детей: история праздника

Праздник учредили в 1949 году в Париже по решению конгресса Международной демократической федерации женщин. Проблема опеки над детьми особо остро рассматривалась на фоне тотального обнищания населения, голода и эпидемий, которые пришли на смену двух мировых войн. К тому же, у многих детей родители погибли и они остались наедине с трудностями: в борьбе за жизнь они нередко совершали преступления и попадали в тюрьму, тогда как общество нуждалось в квалифицированных рабочих.

В 1954 году ООН поставила сразу несколько целей:

признание праздника на международном уровне,

закрепление прав детей Женевской декларацией прав ребенка (которая состоит из 5 принципов, направленных против рабства и детского труда, торговли детьми и проституции несовершеннолетних);

создание специального Детского фонда ООН.

Вопрос обеспечения к элементарным благам стоял наиболее остро: образование, качественная еда детей из разных социальных слоев.

Символом Международного дня защиты детей стал флаг, где на зеленом фоне нарисованы пять фигурок людей разного цвета, стоящих на фоне земного шара. Это символизирует гармонию и единение различных народов мира, вне зависимости от расы и национальности.

Как отмечают День защиты детей в Украине

В Украине праздник появился в 1998 году, через 7 лет после присоединения Украины к Конвенции ООН о правах ребенка. Тогдашний президент страны Леонид Кучма подписал указ "О дне защиты детей" накануне праздника, 30 мая.

В настоящее время функция по защите детей возложена на омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову и уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебу.

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На сегодня в Украине почти 70 тысяч детей-сирот и лишенных родительской опеки. Меньше, чем треть из них лишена шанса на усыновление, говорят чиновники. У остальных детей нет специального статуса, потому как юридически они находятся под опекой родственников.

Помимо дня детей благодаря инициативе ООН 1 июня еще отмечают Всемирный день молока и день родителей.

Обычно родители проводят день с детьми, стараются порадовать их подарками или провести время в зоопарках и парках. Но в условиях адаптивного карантина праздничные мероприятия будут ограничены.

1 июня - день, когда в Киеве и еще некоторых городах Украины впервые после перерыва откроются детские садики. Поэтому многие дети проведут день в своей группе.

Международный день защиты детей: видео

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