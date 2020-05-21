Владимир и Елена Зеленские в вышитых рубашках поздравили украинцев с Днем вышиванки (фото)
11:23, 21 мая 2020Политика
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Президентская чета также подарила вышиванки лидерам мировых государств.
Владимир и Елена Зеленские / фото: facebook/olenazelenska
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Днем вышиванки.
На своих страницах в Facebook они разместили совместные селфи в украинском национальном наряде.
Опубликованные фото супруги Зеленские дополнили лаконичным поздравлением с Днем вышиванки.
Президент и первая леди Украины / фото: facebook/zelenskiy95
Кроме того, как отметили в Офисе президента, по случаю Дня вышиванки президент и первая леди Украины отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые рубашки.
Символические подарки, в частности, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран.
Как сообщал УНИАН, ежегодно в Украине в третий четверг мая празднуется День вышиванки, в этом году праздник пришелся на 21 мая.
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