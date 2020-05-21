Владимир и Елена Зеленские в вышитых рубашках поздравили украинцев с Днем вышиванки (фото)

Президентская чета также подарила вышиванки лидерам мировых государств.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Днем вышиванки.

На своих страницах в Facebook они разместили совместные селфи в украинском национальном наряде.

Опубликованные фото супруги Зеленские дополнили лаконичным поздравлением с Днем вышиванки.

Кроме того, как отметили в Офисе президента, по случаю Дня вышиванки президент и первая леди Украины отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые рубашки.

Символические подарки, в частности, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран.

Как сообщал УНИАН, ежегодно в Украине в третий четверг мая празднуется День вышиванки, в этом году праздник пришелся на 21 мая.