День вышиванки 2020: самые лучшие поздравления с Днем вышиванки
День вышиванки 2020 в Украине отмечается ежегодно в третий четверг мая, и в этот раз приходится на 21 мая.
Обычно в этот день люди надевают вышиванки, идут в них на работу, учебу, устраивают шествия и другие массовые мероприятия. Однако, День вышиванки 2020 будет отличаться от предыдущих: всвязи с карантином, введенным из-за распространения коронавирусной инфекции, в этом году массовые мероприятия проводиться не будут.
Хоть это и является неофициальным и достаточно новым праздником, его успели полюбить по всей Украине. Поэтому своим друзьям и близким можно отправить теплые и приятные поздравления с днем вышиванки.
День вышиванки 2020 посвящается украинской семье и родословию.
Поздравления с днем вышиванки
Сорочку мати сину вишивала,
І душу й серце в вишивку вкладала.
Як пам’яті народної відлунки,
На полотні з’являлись візерунки,
Де кожен хрестик – то життєві миті…
Мережила по білому блакиттю,
Лягала ниточка до ниточки мрійливо –
Дитині б долю вишити щасливу,
Щоб оберегом стала для синочка
Руками неньки вишита сорочка.
Із Днем Вишиванки!
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Поздравляю с замечательным праздником самобытной, неповторимой, красочной украинской культуры – с Днем вышиванки. Она символизирует связь поколений, пробуждает высокие патриотические чувства в сердце каждого украинца. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания нашей страны.
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Вышиванка – это особая национальная традиция украинцев. А сам День вышиванки – хоть пока еще и не официальный праздник – призван способствовать единству и культурному возрождению всего многонационального украинского народа. Пусть этот праздник сотрет границы и объединит украинцев по всему миру!
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С праздником, с Днем вышиванки! Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всем. Одевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы!
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Сегодня хочу поздравить всех украинцев. С праздником одного из самых главных символом нашей национальной самобытности – Вышиванкой. Вышиванка – одежда свободных людей.
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Усе навколо завмирає,
Коли вдягаю вишиванку.
Лиш серце радісно палає,
Мов промінь сонця на світанку.
Коли вдягаю вишиванку,
Немов в любові признаюся
Своїй країні ніжно й палко,
Вдягну і Господу молюся.
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С Днем вышиванки! Желаем, чтобы украинская вышиванка ежедневно охраняла Вас, чтобы благословляла на счастливую жизнь!