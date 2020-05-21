День вышиванки 2020: самые лучшие поздравления с Днем вышиванки

День вышиванки 2020 посвящается украинской семье и родословию.

День вышиванки 2020 в Украине отмечается ежегодно в третий четверг мая, и в этот раз приходится на 21 мая.

Обычно в этот день люди надевают вышиванки, идут в них на работу, учебу, устраивают шествия и другие массовые мероприятия. Однако, День вышиванки 2020 будет отличаться от предыдущих: всвязи с карантином, введенным из-за распространения коронавирусной инфекции, в этом году массовые мероприятия проводиться не будут.

Хоть это и является неофициальным и достаточно новым праздником, его успели полюбить по всей Украине. Поэтому своим друзьям и близким можно отправить теплые и приятные поздравления с днем вышиванки.

День вышиванки 2020 посвящается украинской семье и родословию.

Поздравления с днем вышиванки

Сорочку мати сину вишивала,

І душу й серце в вишивку вкладала.

Як пам’яті народної відлунки,

На полотні з’являлись візерунки,

Де кожен хрестик – то життєві миті…

Мережила по білому блакиттю,

Лягала ниточка до ниточки мрійливо –

Дитині б долю вишити щасливу,

Щоб оберегом стала для синочка

Руками неньки вишита сорочка.

Із Днем Вишиванки!

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Поздравляю с замечательным праздником самобытной, неповторимой, красочной украинской культуры – с Днем вышиванки. Она символизирует связь поколений, пробуждает высокие патриотические чувства в сердце каждого украинца. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания нашей страны.

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Вышиванка – это особая национальная традиция украинцев. А сам День вышиванки – хоть пока еще и не официальный праздник – призван способствовать единству и культурному возрождению всего многонационального украинского народа. Пусть этот праздник сотрет границы и объединит украинцев по всему миру!

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С праздником, с Днем вышиванки! Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всем. Одевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы!

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Сегодня хочу поздравить всех украинцев. С праздником одного из самых главных символом нашей национальной самобытности – Вышиванкой. Вышиванка – одежда свободных людей.

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Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові признаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

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С Днем вышиванки! Желаем, чтобы украинская вышиванка ежедневно охраняла Вас, чтобы благословляла на счастливую жизнь!

С днем вышиванки картинки