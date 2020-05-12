Россия "своих" не выдаст. Зачем Украине безуспешные попытки экстрадиции Януковича

Александр Озеров

На прошлой неделе Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу в виде содержания под стражей. Поскольку правоохранительными органами Украины установлен факт его пребывания на территории Российской Федерации, национальным и международным законодательством предусмотрена процедура экстрадиции. Основание для ее проведения – привлечение к уголовной ответственности и приведение приговора суда к исполнению. Но при этом, экстрадиция возможна лишь, если лицо является гражданином страны – инициатора экстрадиции. Если же человек является гражданином запрашиваемой стороны, то, согласно нормам Минской Конвенции о правовой помощи, участниками которой являются Украина и РФ, к нему нельзя применить инструмент экстрадиции.

Зачастую Россия игнорирует заявленные Украиной экстрадиционные требования

Отдельно стоит отметить, что экстрадиция – это не только выдача лица, но и официальное установление его места пребывание на территории запрашиваемой стороны, проверка обстоятельств, которые могут помешать выдаче. Таким образом следственными органами может быть установлено гражданство запрашиваемого лица и статус, в случае его предоставления другим государством. Полученные сведения признаются допустимыми доказательствами и могут быть использованы во время расследования в уголовном производстве, к примеру, с целью оглашения в межгосударственный или международный розыск.

Положениями международных договоров, участниками которых является Россия, предусмотрена обязанность сторон выдавать лиц, преследуемых компетентными правоохранительными органами с целью их привлечения к уголовной ответственности. Но, несмотря на взятые на себя обязательства, зачастую Россия игнорирует заявленные Украиной экстрадиционные требования.

Вероятный отказ РФ в экстрадиции Януковича является очевидным

К примеру, ранее Москва уже отказала Киеву в выдаче экс-президента Украины Виктора Януковича для исполнения приговора на территории Украины. При этом, отказ в экстрадиции был обоснован «уголовным преследованием по политическим мотивам». Такое обоснование позволяет России не выдавать Януковича под видом соблюдения норм международных соглашений.

Собственно, и теперь вероятный отказ РФ в экстрадиции Януковича является очевидным.

Еще одна «неприятность» в таких запросах на экстрадицию к РФ, состоит в том, что Украина, направляя такие запросы, подтверждает факт международного сотрудничества по ратифицированным договорам и готовность к сотрудничеству в этом направлении, в том числе и с Российской Федерацией.

Вместе с тем, поскольку доказывание виновности лиц в уголовных делах происходит в рамках проведения процедур, предусмотренных законодательством, проведение экстрадиции является нормальной практикой правоохранительных органов при расследовании. Проведение в полной мере досудебного расследования дает надежду на необратимость наказания для лиц, скрывающихся в других государствах, при их возвращении под юрисдикцию правоохранительных органов Украины. Кроме того, это оставляет меньше шансов для обжалования приговоров в Европейском суде по защите прав человека.

Александр Озеров, адвокат компании «Investment Service Ukraine»