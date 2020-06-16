Дело Стерненко: суд удовлетворил ходатайство об изменении места отбывания домашнего ареста

Сергей Стерненко будет отбывать домашний арест в Киеве по месту проживания, а не в военной части в Одессе.

Общественный активист Сергей Стерненко будет отбывать домашний арест в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла судья Шевченковского районного суда Киева Елена Мелешак, рассмотрев ходатайство как защиты, так и обвинения об изменении места домашнего ареста с Одессы, о чем говорилось в постановлении судьи этого же суда Владимира Бугеля от 15 июня, на Киев, где фактически проживает Стерненко.

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Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко напавшего на него Кузнецова.

15 июня Шевченковский райсуд применил к Стерненко круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Местом домашнего ареста судья назвал Одесса, ул. Приморская, 37, где зарегистрирован Стерненко.

После объявления решения активист заявил, что не сможет там находиться, поскольку это воинская часть, и его туда не пустят. Стерненко заметил, что когда-то там был зарегистрирован его отец и он сам, но уже давно никакого отношения к этому адресу он не имеет.

Сегодня, 16 июня, Стерненко сообщил, что прокурор подал ходатайство об изменении места отбывания домашнего ареста с адреса регистрации на адрес фактического проживания.

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