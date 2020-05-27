Суд закрыл дело в отношении экс-главы НАПК Корчак о недекларировании своего автомобиля

Официальная аргументация - истечения сроков давности. Прокуратура этому не возражала.

Высший антикоррупционный суд закрыл производство в отношении бывшей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак.

Об этом по итогам заседания 26 мая сообщила пресс-служба суда.

Дело касалось недостоверного декларирования - Корчак не указала пользование автомобилем в декларации. Авто было приобретено близким родственником экс-чиновницы в 2016 году.

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"22 мая 2020 года обвиняемая подала в суд ходатайство об освобождении ее от уголовной ответственности и прекращении дела в связи с истечением сроков давности, прокурор не возражал против указанного ходатайства... Учитывая то, что сроки для привлечения к уголовной ответственности истекли в апреле 2020 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство обвиняемой, освободила ее от уголовной ответственности и закрыла уголовное производство", - сообщили в суде.

Расследование в отношении Корчак началось в октябре 2017 года, а обвинительный акт в суд был направлен в конце ноября 2019 года.

Корчак занимала должность председателя НАПК с 28 марта 2016 года по 28 марта 2018 года.

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