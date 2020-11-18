К этой работе привлечены члены комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины, признанные специалисты по конституционному праву и представители Национальной академии правовых наук.

В Украине ведется активная работа по подготовке изменений в Конституцию в части децентрализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря во время форума "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу".

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По ее словам, к этой работе привлечены члены комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины, признанные специалисты по конституционному праву и представители Национальной академии правовых наук.

Две недели назад, добавила Совгиря, состоялась встреча рабочей группы, где обсуждались основные вопросы, которые требуют доработки и совершенствования.

"На сегодняшний день в связи с тем, что существуют определенные сложности с внесением изменений в Конституцию, получается, что реформа в части децентрализации движется немного с другой стороны, чем должна была бы двигаться", - отметила депутат.

Она подчеркнула, что сначала парламент принимает постановление о создании районов, закон о передаче имущества новообразованным объединенным территориальным громадам, что является завершением реформы децентрализации, которая была начала в связи с образованием новых районов, тогда как начать нужно было именно с изменений в Конституции.

Децентрализация в Украине: что известно

Задача реформы децентрализации в Украине заключается в том, чтобы уже в 2020 году все жители страны проживали в объединенных территориальных общинах (ОТГ).

По состоянию на 27 мая Кабинетом министров утверждены перспективные планы формирования общин для всех областей Украины.

12 июня Кабинет министров принял решение сократить количество районов в Украине до 129 вместо существующих 490.

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Автор: Татьяна Поляковская