Заключение будет предоставлено по срочной процедуре.

Бюро Венецианской комиссии сообщило о переносе рассмотрения вопроса о предоставлении заключения относительно закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" на следующую пленарную сессию, которая состоится во второй половине января 2022 года.

Об этом представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила в Telegram-канале.

По ее словам, заключение будет предоставлено по срочной процедуре.

Совгиря отметила, что рассмотрение этого вопроса было запланировано на 10-11 декабря на 129-й пленарной сессии Венецианской комиссии.

Читайте такжеПодписанный Зеленским закон об олигархах передадут в Венецианскую комиссию

Как сообщал УНИАН, 5 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.

Согласно закону, олигархом считается человек, который одновременно отвечает минимум трем критериям, а именно: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным владельцем предприятия или компании, которая является монополистом на рынке и в течение года удерживает или усиливает свое положение; владеет активами и субъектами хозяйствования, общая стоимость которых превышает 2 млрд 270 млн грн.

Будет определять, является ли человек олигархом или нет, Совет нацбезопасности и обороны по обращению Кабмина, Службы безопасности, Нацбанка, члена СНБО или Антимонопольного комитета.

Законопроект об олигархах был направлен в Венецианскую комиссию еще 10 сентября. 5 ноября в офисе президента Украины заявили, что закон об олигархах, уже подписанный главой государства, повторно будет передан для оценки "Венецианской комиссии".

Автор: Инна Андалицкая