Алексей Данилов считает, что Рогозин и Медведев озвучивают намерения уничтожить украинскую нацию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявления главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева об Украине.

Свое мнение Данилов озвучил в эфире информационного телемарафона.

"Это их мечты - они известны. Я могу сказать, что пытаться уничтожать наше государство они начали довольно давно. У них это, конечно, не совсем получается, и поэтому они уже переходят в крайнюю стадию. Уже сброшены все маски, и нечего скрывать. Даже Путин говорит, что они забирают свои территории, а своими они считают всю территорию нашей страны. Это уже не какая-то борьба за Донецкую или Луганскую область, за какие-то другие территории. Они уже прямо говорят, что уничтожение нашей территории, уничтожение нашей нации – это для них задача номер один", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что история с попыткой России уничтожить Украину тянется очень долгие годы.

"Активная фаза пошла в 2004 году после выборов (в Украине - УНИАН), известно, когда оппонентом у Ющенко был Янукович. Тогда это и все началось. Сейчас это последствия, скажем так, того начала, что мы с вами наблюдаем. К большому сожалению, гибнут наши дети, наши военные, мужчины, женщины, молодые люди... Но я уверен, что победа будет за нами, мы победим эту болезнь, которая на сегодняшний день надвигается на весь мир, - отметил Данилов.

Как сообщал УНИАН, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Украина якобы является угрозой российскому народу, и призвал "покончить" с украинцами. В свою очередь заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что через два года Украина вообще не будет существовать на карте мира.