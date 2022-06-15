Данилов надеется, что украинские войска получат тяжелое оружие и смогут перейти в контратаки.

Ситуация на фронте сложная, потому что у Украины все еще недостаточное количество тяжелого оружия для паритета.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона.

"То, что сегодня происходит на фронте, - ситуация непростая, она сложная. Наши военные, как могут, равняют эту ситуацию, в прямом и переносном смысле этого слова. Но на сегодняшний день еще не достаточное количество пушек, недостаточное количество тяжелого оружия для того, чтобы мы сказали, что у нас уже есть паритет. Но будем считать, с учетом тех событий, что уже происходят сегодня, которые происходят в мире и будут происходить в ближайшее время, что мы сможем этот паритет достичь. Сможем перейти в контратаки, сможем перейти к отвоевыванию наших городов и сел, которые на сегодняшний день временно захватил захватчик", - отметил Данилов

Он подчеркнул, что не принадлежит к тем людям, которые считают, что враг слаб и победить его будет легко.

"Я наоборот говорил и говорю, что война будет крайне сложной, что она будет для нас тяжелой. Ожидать срочных побед, быстрых побед, скажем так, мы не имеем с вами права. Потому что с другой стороны есть очень мощная страна, страна, которая готовилась к войне. Она постоянно живет войной", - констатировал Данилов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июня, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1 миллиард долларов.

Пакет помощи включает: управляемые снаряды для РСЗО, 18 гаубиц M777 и 36 тыс. снарядов к ним, две дополнительные противокорабельные системы Harpoon для безопасности на побережье, тысячи приборов для защищенного радиосвязи и приборов ночного видения и других оптических приборов.

Кроме того, объявлено о выделении 225 млн долл. на гуманитарную помощь населению.

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