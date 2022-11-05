В резолюцию добавили поправку в отношении РФ, а страна-агрессор была вынуждена за это проголосовать.

Россия проголосовала за резолюцию, которую страна-агрессор сама же предложила ООН. В ней она осудила сама себя.

Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, вчерашняя пятница стала для РФ "черной". Все дело в том, что в резолюцию, которую страна-агрессор выносит на голосование с 2005 года, внесли определенную поправку.

"С 2005 года РФ ставит на голосование манипулятивную резолюцию о борьбе с неонацизмом в мире. Сегодня (4 ноября - УНИАН) доигралась: в ее же резолюцию мы вставили поправку: "РФ пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы уничтожением неонацизма". Черная пятница РФ в ООН", - написал Кислица.

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Подробности голосования за резолюцию раскрыл советник министра иностранных дел Украины по медиа и коммуникациям Георгий Тихий. Он сообщил, что благодаря работе МИД и постоянного представительства Украины при ООН удалось добавить к резолюции "мощную формулировку":

"Генеральная Ассамблея ООН с тревогой отмечает попытки России оправдать ее территориальную агрессию против Украины якобы основаниями искоренения неонацизма и подчеркивает, что использование термина "неонацизм" с целью оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает настоящие усилия по противодействию неонацизма".

Тихий добавил, что "в переводе с дипломатического языка" это означает, что РФ нужно прекратить врать, ведь о "бред про неонацизм" в Украине больше никто не верит. Советник министра подчеркнул, что страна-агрессор оказалась в ловушке, ведь ей пришлось голосовать за обновленный текст, где осуждается именно она.

"Очень важно, что Украина зафиксировала это на самом высоком уровне в ГА ООН. А также тот факт, что абсолютно все страны ЕС стали на нашу сторону. Ложь не прошла. По меньшей мере, не прошла дальше аудитории "России 24", - резюмировал Тихий.

РФ в ООН: как страна-агрессор врет на глазах у всего мира

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия заявила о "боевых комарах". Кремль пытается распространять фейки и убедить Совет Безопасности ООН в правдивости своих абсурдных заявлений.

Так, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя говорил, что на территории Украины якобы нашли дроны, на которых должны были транспортировать зараженных инфекциями комаров. На этом фантазия страны-агрессора не закончилась. Небензя также подчеркнул, что в Украине якобы хотели распространять инфекции также и через мигрирующих птиц с летучими мышами.

На это абсурдное заявление отреагировали в ООН. Представители организации рассказали, что они не нашли доказательств существование биологического оружия в Украине. После этого стало известно, что Совбез ООН не поддержал проект резолюции о "военных биолабораториях" в Украине.

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