Проект резолюции представила Россия.

Совет Безопасности ООН большинством голосов не поддержал предложенную Россией резолюцию по "военным биолабораториям в Украине.

Россия предлагала начать расследование "военно-биологической деятельности США на территории Украины", пишет Укринформ. Проект резолюции поддержали Россия и Китай.

Отмечается, что против проголосовали США, Великобритания и Франция. В то же время десять непостоянных членов Совбеза ООН – Ирландия, Норвегия, Албания, Индия, Бразилия, Мексика, Кения, Гана, Габон и ОАЭ – воздержались.

Видео дня

Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала это мероприятие "колоссальной тратой времени". Лживые утверждения РФ она описала как "чистой воды выдумки, выдвинутые без малейших доказательств".

Совбез ООН: заявления России об Украине

Россия использует Совет Безопасности ООН для распространения фейков об Украине.

Так, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с заявлением о том, что на территории Украины якобы нашли дроны, которые должны были переносить зараженных инфекциями комаров. Он подчеркнул, что в Украине якобы реализовали проекты по изучению возможности распространения инфекций через мигрирующих птиц и летучих мышей.

В то же время на сайте ООН сообщили, что представители Организации не нашли доказательств наличия биологического оружия в Украине или разработки подобного оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: