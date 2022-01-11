Всего около 150 украинских граждан обратились в посольство о помощи в возвращении в Украину.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что некоторые украинские граждане, которые ранее просили о помощи, решили не покидать Казахстан после стабилизации ситуации с безопасностью в этой стране.

Как сообщил корреспонденту УНИАН спикер МИД Олег Николенко, украинское внешнеполитическое ведомство взаимодействует с казахстанскими властями и правительствами иностранных государств для защиты интересов украинцев в Казахстане.

"Около 150 граждан обратились в украинское посольство о помощи в возвращении на Родину. В то же время, в связи с постепенной стабилизацией ситуации безопасности часть соотечественников сообщает об изменениях своих планов и решает оставаться на территории Казахстана", - сообщил представитель МИД.

Как отметил Николенко, международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено, за исключением некоторых рейсов европейских авиакомпаний. Так, на 13 и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев, которыми могут воспользоваться украинские граждане. Также восстанавливается транспортное сообщение, в частности железнодорожное, между крупными казахстанскими городами.

"Украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобретения групповых билетов для граждан Украины, которые выразят желание прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев. Дипломаты также договорились с авиакомпанией Air Astana о возможности бесплатного перебронирования билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана", - сообщил Николенко.

МИД рекомендует украинцам, желающим воспользоваться этой опцией, заблаговременно проверять наличие мест и даты рейсов из Нур-Султана.

Спикер добавил, что по информации казахстанской стороны, международный аэропорт Астаны также готов к возобновлению полноценной работы. О точном времени открытия аэропорта будет сообщено дополнительно.

Он заявил, что украинцев нет среди пострадавших или задержанных во время последних событий в Казахстане. Посольство Украины поддерживает регулярную связь с гражданами, будет продолжать оказывать им консульскую помощь и информировать о возможных путях выезда из страны.

Протесты в Казахстане: что известно

2 января в Казахстане из-за существенного подорожания газа для авто начались акции протеста. Позже протест стал общенациональным.

Протестующие выдвинули ряд требований, в частности, хотели отставки Касыма-Жомарта Токаева и правительства и введения демократических изменений. СМИ писали, что правоохранители применили силу к протестующим.

Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

После этого в стране ситуация стала еще более "горячей" – между протестующими и силовиками начались серьезные столкновения, был введен режим чрезвычайной ситуации.

"Горячее" всего было в Алматы – были захвачены аэропорт и ряд админзданий. В городе в ночь на 6 января начались грабежи. Для установления порядка началась "антитеррористическая операция", город зачищали от протестующих.

Потом глава государства попросил стран-участниц ОДКБ помочь навести порядок в стране. Своих военных в Казахстан уже отправили Россия, Беларусь и Армения.

Токаев также разрешил стрелять в протестующих на поражение без предупреждения.

По официальным данным, с начала протестов в Казахстане погибли 164 человека, в частности, двое детей, а задержаны – 7 939 человек.

В МИД Украины сообщали, что среди погибших или задержанных в Казахстане нет наших соотечественников.