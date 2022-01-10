В МИД Украины призвали присутствующих в Казахстане иностранных военных уважать независимость и суверенитет страны

Министерство иностранных дел Украины осудило насилие в Казахстане.

Как говорится в заявлении МИД Украины, внешнеполитическое ведомство внимательно следит за развитием ситуации в Республике Казахстан.

"Осуждаем насилие, которое вспыхнуло в ряде казахстанских городов и привело к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения", - говорится в заявлении.

Как отмечают в МИД, "в это критическое время для народа Казахстана сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и избежать дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи".

Читайте такжеИз Казахстана прилетел самолет с украинцами на борту - КулебаКроме того, в украинском внешнеполитическом ведомстве приняли во внимание "развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана".

"Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за пределы задекларированного ограниченного временного срока", - убеждены в МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжат защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности оказывать им содействие в возвращении на Родину. В частности, дипломаты держат на особом контроле ситуацию с украинскими гражданами в Алматы.

"Напоминаем о рекомендациях гражданам Украины пока оставаться в местах временного проживания и держать связь с украинским посольством, которое будет информировать о возможных путях выезда из страны", - говорится в заявлении.

Протесты в Казахстане - что известно

Массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ, начались в Казахстане 2 января. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Читайте такжеВ Женеве начался диалог по стратегической стабильности между США и РФВо время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.

Также Токаев объявил, что будет действовать жестко и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.

Читайте такжеГосдеп раскрыл детали переговоров с РФ по "гарантиям безопасности"По информации МИД, украинцев нет среди погибших, пострадавших или задержанных во время массовых акций в Казахстане.

Также МВД Казахстана сообщило, что с начала акций было задержано почти 8 тыс. лиц.

Также сегодня Токаев заявил, что в стране была попытка госпереворота, на сегодня конституционный порядок в стране восстановлен.

Он сообщил, что в Казахстане развернуты коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

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