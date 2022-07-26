Бывший глава АРМА подозревается вместе с другими лицами в злоупотреблении властью и растрате более 426 млн грн.

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего главу Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с правом на залог в более 3,1 млн гривен.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в социальной сети Facebook.

"26 июля 2022 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему председателю Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, подозреваемый вместе с другими лицами в злоупотреблении властью и растрате свыше 426 млн гривен", - говорится в сообщении.

В то же время суд применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 3 101 250 гривен.

Срок действия меры пресечения-до 12 сентября 2022 года.

Также на лицо возложен ряд процессуальных обязанностей, предусмотренных ст. 194 УПК Украины.

Как известно, единственным бывшим председателем АРМА есть Антон Янчук, занимавший эту должность в 2016-2019 годах. После отстранения его от должности Кабмин назначил врио главы АРМА Виталия Сигидина в январе 2020 года.

13 июля Национальное антикоррупционное бюро объявило бывшему главе АРМА Антону Янчуку о подозрении в злоупотреблении властью и растрате 426 млн грн.

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