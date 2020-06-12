Бужанский вырвался в лидеры мэрской гонки в Днепре - опрос

Действующий мэр Днепра Борис Филатов занимает второе место.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский возглавляет рейтинг электоральных предпочтений днепрян как кандидат в мэры.

Об этом свидетельствуют данные "закрытой" социологии, сделанной по заказу штаба партии "Слуга народа" по Днепру, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Так, на вопрос, если бы выборы городского председателя Днепра проходили сегодня, то за кого из перечисленных кандидатов проголосовали бы опрошенные, 28,5% отдали бы голоса за Бужанского; 21,3% - за действующего мэра Днепра Бориса Филатова.

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"Геннадий Гуфман - 15,4%, Игорь Коломойский - 8,4%, Максим Курячий - 6,5%, Загид Краснов - 5,9%, Мгер Куюмчян - 5%, Андрей Денисенко - 1%", - говорится в результатах опроса.

Еще 0,7% планируют голосовать за других кандидатов; трудно ответить на этот вопрос было 4,8% опрошенных; не принимал бы участия в выборах 1,4% опрошенных, а 1,2% планируют испортить свои бюллетени.

Среди тех, кто пойдет на выборы: Бужанский - 29,3%, Филатов - 23%, Гуфман - 16,6%, Коломойский - 7,4%, Куриный - 7,4%, Краснов - 5,6%, Куюмчян - 5%, Денисенко - 0,8%. За другого кандидата - 0,6% опрошенных, затруднились с ответом 4,1% опрошенных; испортить бюллетень планируют 0,3%.

На вопрос, если бы выборы городского председателя Днепра проходили сегодня, то за кого из кандидатов опрошенные проголосовали бы 30,6% среди тех, кто уже определился, отдали бы свои голоса за Бужанского; 23,9% - за Филатова.

"Геннадий Гуфман - 17,3%, Игорь Коломойский - 7,7%, Максим Курячий - 7,7%, Загид Краснов - 5,8%, Мгер Куюмчян - 5,2%, Андрей Денисенко - 0,8%", - говорится в результатах опроса.

Еще 0,6% среди тех, кто определился, планируют голосовать за других кандидатов, а 0,3% планируют испортить свои бюллетени.

Также на вопрос, за кого бы опрошенные отдали свой голос, если бы во второй тур попали Бужанский и Филатов, то 41,5% проголосовали бы за Бужанского, а за Филатова - 35,2%.

3,4% испортили бы бюллетень, не участвовали бы в выборах - 6,8%, затруднились ответить - 13,1%.

Если бы во второй тур попали Бужанский и Гуфман ("Оппозиционная платформа - По жизни"), то за первого проголосовали бы 44,4%, за второго - 27,5%. 5,8% испортили бы бюллетень, не принимали бы участие в выборах - 8,8%, затрудняюсь ответить - 13,5%.

В случае, если бы во второй тур попали Бужанский и Куриный ("Европейская солидарность"), то за первого проголосовали бы 53,9%, за второго - 14,5%. 7,1% испортили бы бюллетень, не принимали бы участие в выборах 11,5%, затруднились ответить - 13%.

*** Опрос проводился 2-3 июня. Общий размер выборки - 815 человек в возрасте от 18 лет. Максимальная теоретическая погрешность - 3,5%.

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