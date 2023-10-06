Львиная доля пойдет на сектор безопасности и обороны.

Верховный совет поддержал в целом законопроект, предусматривающий увеличение расходов государственного бюджета 2023 года на 322,6 млрд грн.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за законопроект №10038 проголосовали 313 народных избранников.

По его словам, Министерство обороны получит дополнительные 211 миллиардов гривен, Министерство внутренних дел – 79 миллиардов, Министерство социальной политики – 16,5 миллиардов, Министерство иностранных дел – 1,3 миллиарда, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности – 4,3 миллиарда.

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Расходы Службы безопасности Украины увеличены 4,2 млрд грн, Главного управления разведки – на 2,5 миллиарда, Министерства образования и науки – на 572 миллиона, Госспецсвязи – на 570 миллионов, Службы внешней разведки – на 500 миллионов, Министерства энергетики – на 350 миллионов, Управления государственной охраны – на 230 миллионов, Бюро экономической безопасности – на 253 миллиона.

По его словам, такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего фонда государственного бюджета впервые будут более 3,39 трлн грн, а дефицит – более 2 трлн грн.

Госбюджет-2023 и налоги

Кабинет министров предлагает забрать у местных бюджетов поступления в виде налога на доходы физических лиц, который собирается с заработных плат военных. По замыслу, средства пойдут на реализацию проекта "Армия дронов" и закупку, ремонт, производство военной техники и вооружения.

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