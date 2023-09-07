В правительстве нашли способ, каким образом направить "избыток" средств местных бюджетов непосредственно на финансирование сил безопасности и обороны.

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год планирует забрать у общин налог с доходов военнослужащих, который является важным источником наполнения местных бюджетов.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко. По его словам этот налог планируется перераспределить и направить на финансирование сектора безопасности и обороны.

"То есть те излишки средств, которые сейчас формируются в части военного НДФЛ, которые оседают на счетах местных бюджетов, должны работать на сектор безопасности и обороны. По этому вопросу ведутся довольно длительные дебаты. Я надеюсь, что мы выйдем на конструктивное решение. Налогов мы собираем в годовом измерении 1,3 млрд грн, расходы сектора безопасности и обороны более 1,6 трлн грн", - сказал он.

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Министр отметил, что украинцы должны принять тот факт, что бюджет на 2024 год будет с не меньшими цифрами на финансирование сектора безопасности и обороны.

Как формируются местные бюджеты сейчас

На сегодня 75% налогов с заработной платы украинцев (включая защитников) направляются в бюджеты местных органов власти. Между тем, в госбюджет идет лишь 25%. Другая ситуация только в Киеве – там соотношение составляет: 60%/40%.

В 2023 году государство выделило на зарплаты военнослужащих 700 млрд грн. Учитывая то, что военные платят налог в размере 18%, только в текущем году они должны уплатить в бюджеты всех уровней – 126 млрд грн. Из этой суммы местные бюджеты, по приблизительным подсчетам, должны получить около 90 млрд грн.

После ряда коррупционных скандалов с закупками барабанов и овощерезок для укрытий, строительством никому не нужных стадионов на линии фронта и тотальным ремонтом дорог по всей Украине остро встал вопрос о необходимости изъятия у местных бюджетов "избытка" средств и направления его непосредственно на нужды военных.

Реакция регионов

Ожидаемо, органы местные органы власти выступили категорически против этой инициативы. Так, Ассоциация городов Украины подчеркнула, что средства на оборону, которые предоставляют органы местного самоуправления военным подразделениям, являются дополнением к централизованному обеспечению, которое выполняется из государственного бюджета.

"Это не только помощь силам безопасности и обороны, но и обеспечение ВПЛ, расчистка и восстановление разрушенных взрывами зданий и инфраструктуры, содержание больниц, в том числе рядом с линией фронта, оказание помощи семьям военнослужащих", – отметила Ассоциация в своем обращении.

Во избежание ненадлежащего использования средств АМУ предложила сформировать целевые защищенные статьи расходов местных бюджетов, сформированные из 70% "военного" НДФЛ, так называемый бюджет безопасности и обороны, и заморозить реверсные изъятия.

Некоторые местные Советы уже обратились к президенту, правительству и парламенту, чтобы те не забирали у них этот источник доходов. Так, во время сегодняшней сессии Николаевского городского совета была озвучена информация, что "военный" НДФЛ составляет 47% доходной части городского бюджета.

Скандальные закупки за счет местных бюджетов

С начала лета в Украине не утихали скандалы, которые касались того, как местные органы власти тратят средств из бюджетов во время войны. В частности, в Днепровском районе столицы чиновники закупили для гражданских укрытий 306 барабанов. К счастью, благодаря общественному резонансу этот тендер отменили, чего не скажешь о 12 овощерезках по 130 тысяч за единицу и электросковороде – за 720 тысяч гривень, которые все же приобрели.

Также киевские власти в этом году выделили на строительство кольцевой дороги, которая ремонтируется ежегодно, 872 миллиона гривень, что почти соответствует финансированию ремонтов тех же отрезков этой дороги за предыдущие 5 лет.

Одна из самых больших статей расходов местных Советов сегодня – благоустройство городов, но он не всегда является уместным. Например, на обустройство клумб в Ивано-Франковской области направили 1,2 млн. грн.

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