Украина должна выработать и представить миру международную инициативу по реализации положений Будапештского меморандума.
Читайте такжеЯнуковичу объявили подозрение за подписание "Харьковских соглашений"Об этом заявил первый председатель СБУ (1991-1994), бывший премьер-министр Украины (1995-1996), экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (1999) Евгений Марчук в интервью Крым.Реалии.
Он считает, что к Будапештскому меморандуму следует вернуться, ввести его снова в мировую повестку дня.
«Дело в том, что игнорирование Будапештского меморандума является угрозой не только Украине, но и миру, и международному праву. Украина - первая, кто пострадала от несоблюдения этого документа. Но это имеет негативные последствия во всем мире для процесса ограничения и распространения ядерного оружия. Сегодня все ядерные государства к этой идее и к инициативам в этом плане - и вообще в плане доверия друг другу - относятся с осторожностью. Они понимают, что снижать ядерное противостояние стало опасно: страны-гаранты могут отказаться от выполнения своих гарантий, как это произошло с Украиной. Поэтому и Северная Корея, и другие страны теперь по-особому оценивают такие инициативы», - отметил Марчук.
По его словам, есть смысл создать в Украине аналитическую группу из ученых и специалистов международного права и провести «мозговой штурм», разработать рекомендации по использованию положений Будапештского меморандума в этом комплексе мер, который разрабатывается по деоккупации и реинтеграции Крыма.
Марчук добавил, что «резко отрицательно» относится к идее возвращения Украиной своего ядерного статуса, которую выражают некоторые политики.
Справка УНИАН. Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, Украина получала гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия. Сам меморандум был подписан лидерами Украины, США, России и Великобритании.
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