Перенесенный из-за визита Джонсона в Киев разговор с президентом РФ состоялся.

В среду, 2 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путиным провели переговоры в телефонном режиме. Разговор касался ситуации в Украине.

Об итогах переговоров сообщили пресс-службы Кремля и правительства Великобритании.

Согласно сообщению британского правительства, Джонсон в разговоре с Путиным "выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной". Он призвал уважать территориальную целостность Украины и право страны на самооборону.

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"Премьер-министр подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины будет трагическим просчетом", - говорится в сообщении.

Одной из тем разговора была политика открытых дверей НАТО. Джонсон подчеркнул, что все европейские демократии имеют право претендовать на членство в НАТО, в том числе - Украина.

"Лидеры согласились, что обострение не отвечает ничьим интересам", - отмечает пресс-служба правительства Великобритании.

В то же время Кремль, оповещая об итогах переговорах, вменяет Украине "хронический саботаж Минских договоренностей". Кроме того, звучали обвинения в сторону Североатлантического альянса.

"Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику открытых дверей альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, накануне визита в Украину Борис Джонсон перенес телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, 1 февраля премьер Британии посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ситуацию безопасности в Украине и вокруг нее.

В разговоре с британским политиком Зеленский обратил внимание на, в частности, "нормандскую" площадку встречи с Путиным и "спорах" вокруг Минских соглашений.

Джонсон, в свою очередь, подчеркнул будущее экономическое сотрудничество с Украиной и военную помощь, которую Европа совместными усилиями оказывает украинской армии. Также премьер Британии рассказал о санкциях против России в случае ее нападения на Украину.

Британия уже отправила Украине партию легкого противотанкового оружия и инструкторов.

А глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс накануне визита в Украину, который был запланирован на 1 февраля, получила положительный результат теста на COVID-19 и ушла на самоизоляцию.

Во время этого визита главы МИД Великобритании должны были объявить о создании нового формата сотрудничества между Великобританией, Польшей и Украиной. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл некоторые детали о будущем альянсе.

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