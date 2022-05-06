Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и министр обороны России Сергей Шойгу подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Офис генерального прокурора Украины обнародовал повестки заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву и министру обороны России Сергею Шойгу.

Соответствующая информация содержится на сайте ОГП.

Так, Медведева вызывают на 16, 17 и 18 мая к прокурору ОГП для участия в проведении допроса в качестве подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, а также участия в проведении других процессуальных действий в рамках уголовного производства от 28 марта.

Шойгу на допрос как подозреваемого вызывают на те же даты. Отмечается, что он подозревается в совершении такого же уголовного правонарушения - совершение представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Также на сайте ОГП обнародованы сообщения о подозрениях и повестках о вызовах на допросы, в частности спикеру Государственной думы России Вячеславу Володину, председателю Совета федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко, руководителю Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину, директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову, директору Национальной гвардии России Виктору Золотову.

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Противник не прекращает наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удерживания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Враг продолжает осуществлять наращивание системы противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения и проводить перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений.

Отмечено ведение противником воздушной разведки в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.

На Донбассе за минувшие сутки отбито одиннадцать атак российских оккупантов, уничтожено восемь танков, одиннадцать ББТ и пять единиц автомобильной техники. В городе Мариуполе продолжается блокирование подразделений Сил обороны в районе "Азовстали", а в отдельных районах, при поддержке авиации, враг возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

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