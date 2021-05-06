Министры обороны стран Евросоюза обсудили ситуацию наращивания российских войск на границе с Украиной и выполнение Минских договоренностей.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель считает непонятной позицию России в вопросе выполнения ею Минских соглашений с целью долговременного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Читайте такжеЗеленский хочет привлечь к переговорам по Донбассу новые страныКак передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал во время онлайн-пресс-конференции по итогам заседания Совета Европейского Союза на уровне министров обороны стран-членов ЕС.

"Мы провели обсуждение по поводу России - последнего наращивания сил России в незаконно аннексированном Крыму и на украинской границе. Мы обсудили вопрос снижения накала и выполнения Минских соглашений как единственного дальнейшего пути для длительного политического решения, но не ясно, хочет ли Россия полностью участвовать в этом", - заявил Боррель.

Санкции в отношении России

31 июля 2014 года Евросоюз ввел против России экономические санкции, направленные на конкретные сектора экономики.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций.

В декабре 2020 года Совет ЕС продлил на полгода, до 31 июля 2021 года, действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко