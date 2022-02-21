Высокий представитель Евросоюза подчеркнул, что ЕС помогает Украине с реформами, чтобы она приблизилась к перспективе членства, и стала демократической и богатой страной.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель ответил на призыв министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы предоставить Украине перспективу членства в Евросоюзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на брифинге в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Я очень хорошо понимаю, что для Украины, не с сегодняшнего дня, а со времени независимости, европейская перспектива является указателем, как это было и для моей страны - Испании, после завершения диктатуры. И четко ясно, что Украина имеет европейскую перспективу, и мы помогаем Украине с развитием реформ для того, чтобы приблизиться к этой перспективе", - заявил Боррель.

При этом, высокий представитель ЕС отметил, что наверняка это является проблемой для России.

"Украина не представляет военной угрозы для России... Но полностью демократическая Украина, зажиточная Украина как страна, у которой есть стандарты свободы и процветания Европейского Союза, это отражение, которое представляет опасность для российской политической системы. И, безусловно, мы хотим, чтобы Украина была полностью демократической и состоятельной на пути к европейской перспективе", - заявил Боррель.

"Это не означает, что завтра мы предложим европейское членство, но, непременно, мы хотим помочь Украине быть подобной страной с аналогичной политической и демократической системой, с экономикой свободного рынка, как это есть у нас", - подчеркнул Боррель.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны-члены Европейского Союза предоставить Украине перспективу членства в ЕС.

Ранее президент Владимир Зеленский в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что Украина ожидает прямых ответов относительно ее перспектив вступления в Европейский Союз и НАТО.

"8 лет назад украинцы сделали свой выбор, многие отдали за этот выбор жизнь. Неужели через 8 лет после этого - Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы? С 2014 года РФ убеждает, что мы выбрали ошибочный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и доказывать действиями, что это неправда. Разве не Европа должна сегодня сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в союз. Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов?",- подчеркнул Зеленский.

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