Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель подчеркнул, что Украина может быть уверена в дальнейшей политической, дипломатической, финансовой и экономической поддержке со стороны Евросоюза.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о дальнейших действиях Европейского Союза на фоне скопления российских войск у границы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров обороны, отвечая на вопрос, какие меры Евросоюз намерен предпринять, учитывая скопление российских войск у украинских границ, и подготовили ли в ЕС инструменты для сдерживания России.

Боррель заявил, что Евросоюз отслеживает ситуацию на границах Украины. По его словам, ЕС и Украины имеют Соглашение об ассоциации, которое касается многих вопросов, но оно не предусматривает "военный альянс".

"У нас нет военного альянса с Украиной. У нас есть Соглашение об ассоциации и "Восточное партнерство", которое охватывает широкий круг вопросов. И мы солидарны с Украиной. У нас есть обязательства защищать и поддерживать территориальную целостность Украины. И это должно продолжаться", – сказал Боррель.

Читайте также"Вскоре встанет выбор": премьер Великобритании призвал ЕС поддержать Украину"Но вы спрашиваете, что мы собираемся делать завтра в Украине перед лицом того, что вероятно может произойти на границе, относительно чего сейчас у нас нет достаточно информации, а есть только предоставленная украинцами и американцами... Мы продолжим делать те же вещи, что и делали - поддерживать политически, дипломатически Украину в рамках деятельности, которая развивается с тех пор, как Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе", - подчеркнул Боррель.

Он сказал, что Украина может быть уверена в политической, дипломатической, финансовой и экономической поддержке со стороны Евросоюза.

Российские войска у границы Украины

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. человек.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация допустит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Как заявил 15 ноября после встречи с главами МИД Франции и Германии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, коллеги заверили, что в случае начала масштабных военных действий Российской Федерации против Украины РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.

В свою очередь, министры иностранных дел Германии и Франции обнародовали совместное заявление, в котором призвали РФ сохранять сдержанность и согласиться на встречу в "нормандском формате".

Автор: Виталий Саенко