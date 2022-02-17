Президент не смог объяснить, каким это выполнение видят Германия и Франция.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время своих визитов в Украину канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон настаивали на выполнении Минских соглашений.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"Они (Шольц и Макрон – УНИАН) хотят этого", – сказал президент.

Однако, он не смог объяснить, каким выполнение Минских соглашений видят Германия и Франция.

По словам главы государства, "Минск" понять сложно, "если ты не в процессе".

Зеленский считает, что Шольц с Макроном – "умные руководители, но они все равно не так глубоко в этом процессе".

"Даже украинцы не так глубоко осведомлены, ведь народ же не знает многого. Надо сидеть за столом и видеть эти лица, слышать, как это происходит. И тогда ты понимаешь, кто хочет выполнять "Минск", а кто не хочет. Украина точно готова найти формат, в котором реально выполнить все возможное для того, чтобы вся эта история хотя бы куда-то двигалась. Это позиция Украины, и она везде такая, во всех шагах", – подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал Минские соглашения "бездарно составленным документом": "Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции. Мы говорим: Ну окей, давайте тут бодаться. Но есть же все остальное. И что с этим делать?".

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