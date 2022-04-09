Сегодня британский премьер прибыл в украинскую столицу.

Президент Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня прибыл в Киев и прогулялись по улицам украинской столицы.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Маршрут пролегал по центральной части Киева, Зеленский и Джонсон прошлись по Крещатику, Майдану Независимости, Аллее Героев Небесной Сотни. Глава государства показал гостю мемориал павшим героям.

"Во время прогулки к президенту и главе правительства Великобритании подошла прохожая и подарила керамических петушков. Такой же петушок авторства Прокопа Бидасюка стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенной российскими войсками многоэтажке в поселке Бородянка Киевской области. Фото этого шкафчика с петушком приобрело популярность в сети Интернет и стало символом стойкости украинского народа", - говорится в сообщении.

Видео прогулки по Киеву Зеленского и Джонсона

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский рассказал, о чем говорил с Джонсоном. В свою очередь британский премьер сообщил о работе над новым пакетом финансовой и военной помощи для Украины.