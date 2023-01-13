По пока что неофициальной информации, бывший премьер-министр Великобритании намерен поехать в Киев в ближайшие месяцы.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует поездку в Украину, чтобы посетить президента Владимира Зеленского. Как пишет The Guardian официальной информации о поездке пока нет, пресс-секретарь Джонсона отказался от комментариев.

Но бывший премьер-министр сказал друзьям, что намерен поехать в Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку стране против ее российских агрессоров. Издание пишет, что украинские источники подтверждают, что Джонсон "намеревался" уехать в Киев, но пока нет конкретной информации относительно дат.

Отмечается, что во время пребывания на посту Джонсон заявлял, что он является сильным сторонником президента Украины Владимира Зеленского, побуждая международных союзников оказывать большую поддержку в первые дни полномасштабной войны. Великобритания предоставила значительную экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине, обязавшись потратить не менее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в 2023 году.

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Эта поездка станет четвертой поездкой бывшего премьер-министра в Киев – он был впервые в апреле, вскоре после того, как российские войска пресекли попытку захватить столицу. Он побывал в Украине со вторым внезапным визитом в июне и снова вернулся в августе на День независимости страны.

Как Украина отблагодарила за поддержку Борису Джонсону

Как сообщал УНИАН, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский вручил Борису Джонсону орден Свободы. В частности, британскому премьеру вручен этот орден за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-британского промышленного сотрудничества и поддержание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В свою очередь Джонсон поблагодарил Зеленского за вручение ему этого ордена и за признание усилий Британии в поддержку Украины.

Также 2 июля Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы, а 5 октября он стал Почетным доктором львовского вуза. 24 ноября Киевсовет одобрил решение о присвоении большому другу Украины Борису Джонсону звание Почетного гражданина Киева.

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