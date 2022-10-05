Джонсон дал официальное согласие стать частью академического сообщества ЛНУ им. Ивана Франко, а также выразил надежду, что посетит его в ближайшее время.

Ученый совет Львовского национального университета имени Ивана Франко присвоил звание Почетного доктора (Doctor Honoris Causa) экс-премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

"4 октября 2022 года Ученый совет Львовского университета присвоил звание "Почетный доктор (Doctor Honoris Causa) Львовского национального университета имени Ивана Франко" Премьер-министру Великобритании (2019-2022) Борису Джонсону", – говорится в сообщении.

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Как отметили в университете, Джонсон дал официальное согласие стать частью академического сообщества ЛНУ им. Ивана Франко, а также выразил надежду, что посетит его в ближайшее время.

Заметим, Джонсон окончил Итонский колледж и Колледж Баллиол, один из старейших колледжей Оксфордского университета, где изучал литературу. Свою карьеру начинал как журналист в The Times и The Daily Telegraph.

Ранее в этом году Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы и Орден Свободы от президента Владимира Зеленского. Кроме этого, 24 августа в Киеве на Аллее смелости установили доску с его именем.

Поддержка Украины Борисом Джонсоном

Борис Джонсон, бывший глава правительства Великобритании, зарекомендовал себя как один из сторонников Украины. Президент Украины Владимир Зеленский называл его "настоящим другом Украины".

Именно по его инициативе Великобритания одной из первых вводила санкции против России, оказывала и продвигала оказание другими странами военной помощи Украине.

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон трижды посещал Украину. В частности, во время визита в Киев летом он объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат. К этой программе присоединился ряд стран, в частности, Канада, Дания, Новая Зеландия. Бывший премьер также посещал наших бойцов на учениях в Северном Йоркшире.

После того, как он покинул пост премьера, Джонсон возглавил в Консервативной партии группу "Друзья Украины".

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