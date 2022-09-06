Он передал полномочия Лиз Трасс и поехал на аудиенцию к королеве.

Большой друг Украины Борис Джонсон официально передал полномочия премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс и под аплодисменты покинул резиденцию за руку с женой.

Об этом пишет Bloomberg.

В прощальной речи Джонсон пообещал полностью поддержать нового лидера Великобритании Лиз Трасс и призвал к единству в Консервативной партии.

"Я не буду предлагать этому правительству ничего, кроме горячей поддержки", — сказал Джонсон.

Он заявил, что за три года пребывания в должности имеет немало достижений, среди которых поддержка Украины. Джонсон подчеркнул, что Соединенное Королевство имеет экономическую силу, чтобы преодолеть надвигающийся энергетический кризис, поэтому запугивание и шантаж российского диктатора ни на что не повлияет. Также он подчеркнул, что британская поддержка Украины, возможно, "очень помогла изменить ход крупнейшей европейской войны за 80 лет".

Комментируя собственное политическое будущее Джонсон взялся шутить. Он сравнил себя с ракетой-носителем, которая выполнила свое назначение и теперь будет "мягко возвращаться в атмосферу".

"Я бы мягко вернулся в атмосферу и невидимо приводнился бы в каком – нибудь отдаленном и темном уголке Тихого океана", - пошутил Джонсон.

После речи Джонсон оставил резиденци под громкие овации. Рядом была его жена Керри. Пара направилась на аудиенцию к Елизавете II. Кстати, сегодня встретится с королевой и Трасс.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании.

Джонсон был первым лидером среди стран G7, посетившим Украину после начала полномасштабного вторжения России. За это время он уже трижды побывал в Киеве.

Джонсон возглавил правительство в 2019 году после отставки Терезы Мэй.

8 июля президент Владимир Зеленский выразил надежду, что отставка премьер-министра Джонсона не повлияет на скорость предоставления Украине военной помощи.

В Великобритании за кресло премьера боролись экс-министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.

Сегодня, 5 сентября, стало известно, что британское правительство возглавит министр иностранных дел Элизабет Трасс - именно ей отдали свои голоса большинство членов Консервативной партии.

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