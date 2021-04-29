Эксперты не исключают, что" Нафтогаз " теперь может предпринять шаги, которые помешают Киеву получить новую финансовую помощь.

Правительство Украины уволило давнего главу государственной энергетической компании "Нафтогаз". И это может осложнить переговоры о доступе Киева к международному кредиту на 5 миллиардов долларов.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая о вчерашнем увольнение Андрея Коболева, который возглавлял "Нафтогаз" с 2014 года. Официальной причиной стали убытки компании на 684 миллиона долларов за прошлый год. Юрий Витренко, который до этого времени был министром энергетики, заменил его во главе компании. В свою очередь, Герман Галущенко стал новым министром энергетики.

Читайте такжеКоболев о своем уходе: не планирую устраивать цирк и подставлять " Нафтогаз»Bloomberg пишет, что неожиданный шаг рискует встревожить западных доноров включая МВФ, которые поддерживали Коболева и уже выражали беспокойство из-за медленного продвижения реформ в Украине. Страны G7 "зафиксировали" освобождение Коболева.

"Эффективный менеджмент и управление государственными компаниями, свободные от политического вмешательства, критически важны для украинской конкурентоспособности, процветания и выполнения Украиной ее международных обязательств", - говорится в заявлении послов G7.

Издание называет Коболева "главным архитектором" радикальных преобразований, которые помогли Киеву сократить дефицит бюджета. Также за время его работы в "Нафтогазе" Украина одержала победу на миллиарды долларов в суде против российского "Газпрома" в 2018 году. Вместе с тем, Коболев столкнулся с критикой из-за постепенного роста цен на отопление.

"Я, безусловно, имею жалобы на вчерашнее решение правительства. И не из-за моего увольнения, а из-за того, что они сейчас ставят крест на реформе корпоративного управления", - сказал Коболев.

Читайте также«Это манипуляция и надругательство над принципами»: в «Нафтогазе» отреагировали на увольнение КоболеваВ самой компании считают, что решение об увольнении ее главы нарушает закон о "Нафтогазе", а также более широкие правила корпоративного управления. Об этом изданию сказала пресс-секретарь компании Алена Осмоловская.

"Это нарушение стандартов корпоративного управления, скорее всего, создаст новую точку напряжения с международными финансовыми институтами и другими западными партнерами Украины. (...) "Нафтогаз" ждет турбулентный период, поскольку новый руководитель, скорее всего, попытается избавиться от управленческой команды из союзников Коболева. Перспектива понижения цен на газ для потребителей и на отопление ниже рыночных значений тоже нельзя исключить", - говорится в отчете инвестиционного банка Dragon Capital.

Увольнение Коболева: что известно

28 апреля 2021 года Кабинет Министров прекратил полномочия членов Наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета о 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривался прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

В "Нафтогазе" заявили, что данное решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.

29 апреля 2021 года в Госдепартаменте США прокомментировали кадровые перестановки в "Нафтогазе".

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Перевод: Лесь Дымань