Также парламентарии предлагают приостановить аккредитацию технических работников этих СМИ.

Народные депутаты предлагают приостановить аккредитацию для работы в Верховной Раде попавших под санкции журналистов телеканалов - "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Читайте такжеУкраинцы продолжают доверять Зеленскому и Кличко больше всего - новый рейтингКак передает корреспондент УНИАН, в парламенте зарегистрирован проект постановления "о временном приостановлении аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации при органах государственной власти Украины, в отношении которых применены санкции указом президента Украины № 43/2021 "о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (№ 5057).

Среди авторов проекта много депутатов из фракции "Европейская солидарность", в частности, Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Владимир Вятрович, Николай Княжицкий, из фракции "Голос" Роман Лозинский, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, из группы "За будущее" Игорь Гузь.

В настоящее время текст проекта постановления недоступен.

Санкции против Козака и его телеканалов: что известно

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

4 февраля стало известно, что два человека в Верховном суде обжаловали указ президента о блокировании телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK.

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Автор: Надя Пришляк