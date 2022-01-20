В частности, Украина нуждается в вооружении для самозащиты и сдерживания дальнейшей агрессии России.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в Берлине объяснил важность предоставления Украине оборонительного вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Госсекретарь отметил, что после того, как Россия силой изменила границы Украины - захватила Крым и спровоцировала конфликт на Донбассе, - США и европейские партнеры отреагировали на агрессивные действия РФ, и частью этого ответа было предоставление Украине оборонной военной помощи.

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Блинкен сказал, что союзники делают все возможное, чтобы помочь обеспечить Украину необходимыми средствами для самозащиты на тот случай, если Россия будет продолжать агрессию.

"И поэтому идея, что предоставление Соединенными Штатами, европейскими странами и НАТО оборонительного военного снаряжения Украине является каким-то образом провокационной или влечет за собой действия России, переворачивает мир с ног на голову", - подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что США и страны-единомышленники пытаются обеспечить, чтобы Украина имела средства для самообороны, и эта помощь может помочь сдержать дальнейшую агрессию России.

Как сообщал УНИАН, Германия является одной из стран ЕС, которые отказываются предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии. В частности, 14 декабря СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению. Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто есть настоящий друг", - подчеркнул Мельник.

17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

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